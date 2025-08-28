https://1prime.ru/20250828/dollar-861396264.html
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США
2025-08-28T17:01+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене замедлил снижение в четверг после американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 16.56 мск курс доллара к иене сокращался до 147,08 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела до 146,9 иены. Курс евро к доллару на 16.56 мск рос до 1,1673 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 97,95 пункта. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч.
