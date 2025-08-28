Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США
Курс доллара по отношению к иене замедлил снижение в четверг после американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:01+0300
2025-08-28T17:01+0300
экономика
рынок
сша
доллар
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
сша
Экономика, Рынок, США, доллар, иена
17:01 28.08.2025
 
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США

Курс доллара замедлил снижение к иене после выхода американской макростатистики

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене замедлил снижение в четверг после американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 16.56 мск курс доллара к иене сокращался до 147,08 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела до 146,9 иены.
Курс евро к доллару на 16.56 мск рос до 1,1673 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 97,95 пункта.
ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики на 3%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч.
Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране
