https://1prime.ru/20250828/dollar-861396264.html

Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США

Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США - 28.08.2025, ПРАЙМ

Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США

Курс доллара по отношению к иене замедлил снижение в четверг после американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T17:01+0300

2025-08-28T17:01+0300

2025-08-28T17:01+0300

экономика

рынок

сша

доллар

иена

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене замедлил снижение в четверг после американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 16.56 мск курс доллара к иене сокращался до 147,08 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела до 146,9 иены. Курс евро к доллару на 16.56 мск рос до 1,1673 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 97,95 пункта. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч.

https://1prime.ru/20250828/indeksy-861396081.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, доллар, иена