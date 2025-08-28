Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Волгоградской области приостановили движение поездов - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250828/dvizhenie-861360953.html
В Волгоградской области приостановили движение поездов
В Волгоградской области приостановили движение поездов - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области приостановили движение поездов
Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T06:54+0300
2025-08-28T06:54+0300
бизнес
энергетика
волгоградская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861360953.jpg?1756353277
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. "Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идёт обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.
волгоградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, волгоградская область, ржд
Бизнес, Энергетика, Волгоградская область, РЖД
06:54 28.08.2025
 
В Волгоградской области приостановили движение поездов

Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановили

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале.
"Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идёт обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.
 
ЭнергетикаБизнесВолгоградская областьРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала