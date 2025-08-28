https://1prime.ru/20250828/dvizhenie-861360953.html

В Волгоградской области приостановили движение поездов

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. "Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идёт обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.

