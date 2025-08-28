https://1prime.ru/20250828/dvizhenie-861360953.html
В Волгоградской области приостановили движение поездов
В Волгоградской области приостановили движение поездов - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области приостановили движение поездов
Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T06:54+0300
2025-08-28T06:54+0300
2025-08-28T06:54+0300
бизнес
энергетика
волгоградская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861360953.jpg?1756353277
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале.
"Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идёт обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.
волгоградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, волгоградская область, ржд
Бизнес, Энергетика, Волгоградская область, РЖД
В Волгоградской области приостановили движение поездов
Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановили
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале.
"Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идёт обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.