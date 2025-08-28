Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов - 28.08.2025
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов
рынок
финансы
банк россия
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 400 миллионов долларов с расчетами в рублях в размере 6,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 7,2% годовых. Компания в четверг собирала заявки на пятилетние биржевые облигации серии 001P-08 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 3 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
рынок, финансы, банк россия
Рынок, Финансы, банк Россия
17:38 28.08.2025
 
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 400 миллионов долларов с расчетами в рублях в размере 6,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 7,2% годовых.
Компания в четверг собирала заявки на пятилетние биржевые облигации серии 001P-08 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 3 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Заголовок открываемого материала