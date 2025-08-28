https://1prime.ru/20250828/ekonmika-861398296.html
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 400 миллионов долларов с расчетами в рублях в размере 6,65% годовых,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:38+0300
2025-08-28T17:38+0300
2025-08-28T17:38+0300
рынок
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464562_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_884612cbc09a029db887abba57221909.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 400 миллионов долларов с расчетами в рублях в размере 6,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 7,2% годовых. Компания в четверг собирала заявки на пятилетние биржевые облигации серии 001P-08 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 3 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
https://1prime.ru/20250828/mosbirzha-861396399.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464562_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a4e2011a897d45a825e33e3e26eba005.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, банк россия
Рынок, Финансы, банк Россия
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов
"Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов в $400 млн
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 400 миллионов долларов с расчетами в рублях в размере 6,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 7,2% годовых.
Компания в четверг собирала заявки на пятилетние биржевые облигации серии 001P-08 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России
.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 3 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Мосбиржа в сентябре начнет торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"