Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей

Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за прошлое полугодие выросла примерно на 42% в годовом выражении, до 60,2 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации. | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за прошлое полугодие выросла примерно на 42% в годовом выражении, до 60,2 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.Кроме того, операционные доходы ВЭБа увеличились на 26,6% - до 93,2 миллиарда рублей; годом ранее показатель составлял 73,6 миллиарда рублей.
