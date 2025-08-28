Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей - 28.08.2025
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей - 28.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за прошлое полугодие выросла примерно на 42% в годовом выражении, до 60,2 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации. | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за прошлое полугодие выросла примерно на 42% в годовом выражении, до 60,2 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.Кроме того, операционные доходы ВЭБа увеличились на 26,6% - до 93,2 миллиарда рублей; годом ранее показатель составлял 73,6 миллиарда рублей.
вэб, финансы, россия
ВЭБ, Финансы, РОССИЯ
17:41 28.08.2025 (обновлено: 17:55 28.08.2025)
 
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей

Чистая прибыль ВЭБ по МФСО в I полугодии выросла до 60,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за прошлое полугодие выросла примерно на 42% в годовом выражении, до 60,2 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.
Кроме того, операционные доходы ВЭБа увеличились на 26,6% - до 93,2 миллиарда рублей; годом ранее показатель составлял 73,6 миллиарда рублей.
