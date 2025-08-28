https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402019.html
"Транзит" не планирует расширять флот, заявил гендиректор компании
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Транспортно-логистическая компания "Транзит" не планирует наращивать флот в текущем году, рассказал журналистам гендиректор компании Александр Чевелюк в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". "В этом году наращивание флота мы не планируем, потому что действующего флота нам достаточно", – ответил он. Чевелюк добавил, что компания вернется к планам по наращиванию флота в случае роста спроса на морские перевозки при наличии грузовой базы, а также если это будет позволять экономическая ситуация и ключевая ставка. "Транзит" - одна из ведущих транспортно-логистических компаний в России, обладающая активами в области портовой, железнодорожной и мультимодальной логистики. Контейнерный парк компании составляет более 60 тысяч TEU, железнодорожный парк - более 4,5 тысяч специализированных платформам, автомобильный парк - свыше 400 автомобилей различной грузоподъемности и полуприцепов.
Гендиректор "Транзита" Чевелюк: компания не планирует наращивать флот в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Транспортно-логистическая компания "Транзит" не планирует наращивать флот в текущем году, рассказал журналистам гендиректор компании Александр Чевелюк в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
"В этом году наращивание флота мы не планируем, потому что действующего флота нам достаточно", – ответил он.
Чевелюк добавил, что компания вернется к планам по наращиванию флота в случае роста спроса на морские перевозки при наличии грузовой базы, а также если это будет позволять экономическая ситуация и ключевая ставка.
"Транзит" - одна из ведущих транспортно-логистических компаний в России, обладающая активами в области портовой, железнодорожной и мультимодальной логистики. Контейнерный парк компании составляет более 60 тысяч TEU, железнодорожный парк - более 4,5 тысяч специализированных платформам, автомобильный парк - свыше 400 автомобилей различной грузоподъемности и полуприцепов.
