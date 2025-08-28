https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402273.html
Белоруссия заместила три выпуска евробондов на локальные облигации
Белоруссия заместила три выпуска евробондов на локальные облигации - 28.08.2025
Белоруссия заместила три выпуска евробондов на локальные облигации
Белоруссия провела замену выпусков евробондов Belarus-2026, Belarus-2031 и Belarus-2030 на локальные облигации, объем замещения составил 33,6 миллиона долларов, | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:43+0300
2025-08-28T18:43+0300
2025-08-28T18:43+0300
белоруссия
нрд
нко
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 28 авг – ПРАЙМ. Белоруссия провела замену выпусков евробондов Belarus-2026, Belarus-2031 и Belarus-2030 на локальные облигации, объем замещения составил 33,6 миллиона долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов республики. "Двадцать первого и двадцать восьмого августа 2025 года произведены очередные раунды замены еврооблигаций: Belarus-2026 на государственные облигации Республики Беларусь выпуска №343, Belarus-2030 - на выпуск №346; Belarus-2031 - на выпуск №344", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Объем составил 33,6 миллиона долларов, число держателей, прошедших верификацию, - 217. "Новые государственные облигации переведены в инфраструктуру НРД (российский Национальный расчетный депозитарий – ред.)", - говорится в сообщении. В минфине также проинформировали, что 28 августа состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2030. Сумма составила 14 миллиона долларов в эквиваленте. Средства перечислены на отдельный счет в ОАО "АСБ Беларусбанк" в соответствии с установленным в Белоруссии порядком. Министерство финансов Белоруссии осенью прошлого года анонсировало начало реализации механизма исполнения обязательств по еврооблигациям республики путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (Россия). 27 декабря состоялось дебютное замещение евробондов "Беларусь-2027" на гособлигации Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий. В июне 2022 года правительство республики сообщило, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.
белоруссия, нрд, нко, мировая экономика
БЕЛОРУССИЯ, НРД, НКО, Мировая экономика
