https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402450.html

ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре

ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре - 28.08.2025, ПРАЙМ

ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре

ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре, цена размещения будет определена позже, срок реализации преимущественного права - с 28 августа по 9 сентября... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T18:46+0300

2025-08-28T18:46+0300

2025-08-28T18:46+0300

россия

финансы

банки

втб

центральные банки

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_906cd217f045655c31481aee09825ee5.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре, цена размещения будет определена позже, срок реализации преимущественного права - с 28 августа по 9 сентября включительно, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Также согласно материалам ВТБ, размещенным на сайте раскрытия корпоративной информации, преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют акционеры, являвшиеся владельцами акций ВТБ по состоянию на 11 августа. "Сейчас всех детей отведем в школу и, по сути, большое событие сентября - это допэмиссия... заявки (на преимущественное право - ред.) будут собираться с 28 августа по 9 сентября. Заявления могут подавать только акционеры банка, владеющие акциями банка ВТБ", - сказал он. "Мы не будем в рамках этого уведомления по преимущественному праву сообщать цену. Цена будет определена позже. Мы исходим из того, что до 30 сентября произойдет эта допэмиссия наша и она будет зарегистрирована в Центральном Банке. Мы в Банке России зарегистрировали проспект ценных бумаг, поэтому все идет по плану", - продолжил Пьянов. Ранее в июле наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же Пьянов сообщал журналистам, что не исключает возможность привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и не исключает вероятность "переподписки". Государство в этой допэмиссии участвовать не будет.

https://1prime.ru/20250828/sberbank-861369919.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банки, втб, центральные банки, банк россия