https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402450.html
ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре
ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре - 28.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре
ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре, цена размещения будет определена позже, срок реализации преимущественного права - с 28 августа по 9 сентября... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:46+0300
2025-08-28T18:46+0300
2025-08-28T18:46+0300
россия
финансы
банки
втб
центральные банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_906cd217f045655c31481aee09825ee5.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре, цена размещения будет определена позже, срок реализации преимущественного права - с 28 августа по 9 сентября включительно, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Также согласно материалам ВТБ, размещенным на сайте раскрытия корпоративной информации, преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют акционеры, являвшиеся владельцами акций ВТБ по состоянию на 11 августа. "Сейчас всех детей отведем в школу и, по сути, большое событие сентября - это допэмиссия... заявки (на преимущественное право - ред.) будут собираться с 28 августа по 9 сентября. Заявления могут подавать только акционеры банка, владеющие акциями банка ВТБ", - сказал он. "Мы не будем в рамках этого уведомления по преимущественному праву сообщать цену. Цена будет определена позже. Мы исходим из того, что до 30 сентября произойдет эта допэмиссия наша и она будет зарегистрирована в Центральном Банке. Мы в Банке России зарегистрировали проспект ценных бумаг, поэтому все идет по плану", - продолжил Пьянов. Ранее в июле наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же Пьянов сообщал журналистам, что не исключает возможность привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и не исключает вероятность "переподписки". Государство в этой допэмиссии участвовать не будет.
https://1prime.ru/20250828/sberbank-861369919.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_81bf21914d3a79ed84c2b037e8eac90f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, банки, втб, центральные банки, банк россия
РОССИЯ, Финансы, Банки, ВТБ, центральные банки, банк Россия
ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре
ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре, цену размещения определят позже
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет планы провести SPO в сентябре, цена размещения будет определена позже, срок реализации преимущественного права - с 28 августа по 9 сентября включительно, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
Также согласно материалам ВТБ
, размещенным на сайте раскрытия корпоративной информации, преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют акционеры, являвшиеся владельцами акций ВТБ по состоянию на 11 августа.
"Сейчас всех детей отведем в школу и, по сути, большое событие сентября - это допэмиссия... заявки (на преимущественное право - ред.) будут собираться с 28 августа по 9 сентября. Заявления могут подавать только акционеры банка, владеющие акциями банка ВТБ", - сказал он.
"Мы не будем в рамках этого уведомления по преимущественному праву сообщать цену. Цена будет определена позже. Мы исходим из того, что до 30 сентября произойдет эта допэмиссия наша и она будет зарегистрирована в Центральном Банке
. Мы в Банке России
зарегистрировали проспект ценных бумаг, поэтому все идет по плану", - продолжил Пьянов.
Ранее в июле наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же Пьянов сообщал журналистам, что не исключает возможность привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и не исключает вероятность "переподписки". Государство в этой допэмиссии участвовать не будет.
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store