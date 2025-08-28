https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861403352.html

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04 процента

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,04%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04% - до 2 912,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,09%, до 1 194,78 пункта, долларовый РТС - на 0,23%, до 1 142,79 пункта.

