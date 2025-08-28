Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новгородской области ввели специальный налоговый режим - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Новгородской области ввели специальный налоговый режим
В Новгородской области ввели специальный налоговый режим - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Новгородской области ввели специальный налоговый режим
Специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощённая система налогообложения" введен в Новгородской области, сообщила пресс-служба думы региона. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T19:02+0300
2025-08-28T19:03+0300
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощённая система налогообложения" введен в Новгородской области, сообщила пресс-служба думы региона. "На территории Новгородской области введён специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощённая система налогообложения". Цель введения этого режима — снизить непроизводственные затраты бизнеса за счет отмены обязанности сдавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды", - говорится в сообщении. Соответствующий закон депутаты приняли во втором чтении на очередном заседании в четверг. Как пояснил председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов, чтобы перейти на автоматическую упрощенную систему налогообложения, предпринимателям нужно уведомить налоговую службу. "Не нужно будет вести учёт, подавать декларации. Всё будет происходить автоматически через личный кабинет налогоплательщика. Также это позволит исключить возможные ошибки… При переходе налогоплательщик освобождается от уплаты страховых взносов. Вместе с тем, налоговые ставки по сравнению с упрощённой системой налогообложения повышаются", - приводит пресс-служба слова Федотова. Отмечается, что перед принятием законопроекта была проведена работа с представителями бизнес-сообщества. Первого июля 2022 года АУСН в порядке эксперимента ввели четыре региона России - Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. В октябре власти РФ приняли закон, согласно которому эксперимент по автоматизированной "упрощенке" может проводиться и в других субъектах РФ. Для этого они должны принять региональные законы о введении АУСН. Налоговый спецрежим предусматривает освобождение от ведения книги учета доходов и расходов, сокращение и отмену формирования и представления десяти форм обязательной отчетности. Будет использоваться автоматизированный процесс отчисления налогов на основании данных контрольно-кассовой техники и сведений, полученных от уполномоченной кредитной организации. Специальным режимом смогут воспользоваться небольшие организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей.
19:02 28.08.2025 (обновлено: 19:03 28.08.2025)
 
В Новгородской области ввели специальный налоговый режим

В Новгородской области ввели специальный налоговый режим АУСН

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощённая система налогообложения" введен в Новгородской области, сообщила пресс-служба думы региона.
"На территории Новгородской области введён специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощённая система налогообложения". Цель введения этого режима — снизить непроизводственные затраты бизнеса за счет отмены обязанности сдавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды", - говорится в сообщении. Соответствующий закон депутаты приняли во втором чтении на очередном заседании в четверг.
Как пояснил председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов, чтобы перейти на автоматическую упрощенную систему налогообложения, предпринимателям нужно уведомить налоговую службу. "Не нужно будет вести учёт, подавать декларации. Всё будет происходить автоматически через личный кабинет налогоплательщика. Также это позволит исключить возможные ошибки… При переходе налогоплательщик освобождается от уплаты страховых взносов. Вместе с тем, налоговые ставки по сравнению с упрощённой системой налогообложения повышаются", - приводит пресс-служба слова Федотова.
Отмечается, что перед принятием законопроекта была проведена работа с представителями бизнес-сообщества.
Первого июля 2022 года АУСН в порядке эксперимента ввели четыре региона России - Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. В октябре власти РФ приняли закон, согласно которому эксперимент по автоматизированной "упрощенке" может проводиться и в других субъектах РФ. Для этого они должны принять региональные законы о введении АУСН.
Налоговый спецрежим предусматривает освобождение от ведения книги учета доходов и расходов, сокращение и отмену формирования и представления десяти форм обязательной отчетности. Будет использоваться автоматизированный процесс отчисления налогов на основании данных контрольно-кассовой техники и сведений, полученных от уполномоченной кредитной организации. Специальным режимом смогут воспользоваться небольшие организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей.
