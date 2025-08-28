Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861403693.html
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку - 28.08.2025, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку
Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов четверга, следует из данных площадки. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T19:06+0300
2025-08-28T19:18+0300
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов четверга, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,24 рубля.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,58% - до 67,05 доллара за баррель.В ожидании новых драйверовЮань вырос на 0,07%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,2 – 11,25 рубля."На валютном рынке продолжаются затухающие колебания доллара в диапазоне 80-81 и юаня вокруг уровня 11,25, и это даже не похоже на формирование предимпульсной консолидации — вероятно, валютные пары просто временно забыли о том, что на рынке возможна хотя бы умеренная волатильность", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал"."На валютном рынке, несмотря на рост волатильности, пока рано говорить о сваливании рубля. Юань на Мосбирже сегодня двигался над 11,2 рубля, доллар продолжил ходить между 80 и 81. Фактор налогового периода не придал рублю сил для укрепления, а лишь удерживал нацвалюту от спада, то есть высока вероятность, что с завершением фискальных платежей рубль начнет нести потери", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".К тому же усиливаются ожидания снижения ключевой ставки до 16% в сентябре, а данные по платежному балансу отражают тающий профицит торговых операций, добавил он.Прогнозы"Налоговый период закончился, а со стороны геополитического фона новых деталей не появилось, поэтому рублю в моменте не на что опереться. Теперь банки и крупные инвесторы будут анализировать состояние платежного баланса и "ловить" инфоповоды аспекта геополитики", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."Реальные ставки в экономике еще высоки, цены на нефть стабильны, а восстановление импорта неравномерно. Поэтому резких курсовых движений не ждем. Прогноз на завтра по курсу рубля к доллару – 80-82, к юаню – 11,1-11,3 рубля", - рассказал Шепелев.
https://1prime.ru/20250828/dollar-861396264.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия
Рынок, РОССИЯ
19:06 28.08.2025 (обновлено: 19:18 28.08.2025)
 
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,24 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов четверга, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,24 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,58% - до 67,05 доллара за баррель.

В ожидании новых драйверов

Юань вырос на 0,07%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,2 – 11,25 рубля.
"На валютном рынке продолжаются затухающие колебания доллара в диапазоне 80-81 и юаня вокруг уровня 11,25, и это даже не похоже на формирование предимпульсной консолидации — вероятно, валютные пары просто временно забыли о том, что на рынке возможна хотя бы умеренная волатильность", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал".
"На валютном рынке, несмотря на рост волатильности, пока рано говорить о сваливании рубля. Юань на Мосбирже сегодня двигался над 11,2 рубля, доллар продолжил ходить между 80 и 81. Фактор налогового периода не придал рублю сил для укрепления, а лишь удерживал нацвалюту от спада, то есть высока вероятность, что с завершением фискальных платежей рубль начнет нести потери", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
К тому же усиливаются ожидания снижения ключевой ставки до 16% в сентябре, а данные по платежному балансу отражают тающий профицит торговых операций, добавил он.

Прогнозы

"Налоговый период закончился, а со стороны геополитического фона новых деталей не появилось, поэтому рублю в моменте не на что опереться. Теперь банки и крупные инвесторы будут анализировать состояние платежного баланса и "ловить" инфоповоды аспекта геополитики", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Реальные ставки в экономике еще высоки, цены на нефть стабильны, а восстановление импорта неравномерно. Поэтому резких курсовых движений не ждем. Прогноз на завтра по курсу рубля к доллару – 80-82, к юаню – 11,1-11,3 рубля", - рассказал Шепелев.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Доллар замедлил снижение к иене после выхода данных по США
17:01
 
РынокРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала