https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861403693.html

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку - 28.08.2025, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на 1 копейку

Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов четверга, следует из данных площадки. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T19:06+0300

2025-08-28T19:06+0300

2025-08-28T19:18+0300

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов четверга, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,24 рубля.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,58% - до 67,05 доллара за баррель.В ожидании новых драйверовЮань вырос на 0,07%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,2 – 11,25 рубля."На валютном рынке продолжаются затухающие колебания доллара в диапазоне 80-81 и юаня вокруг уровня 11,25, и это даже не похоже на формирование предимпульсной консолидации — вероятно, валютные пары просто временно забыли о том, что на рынке возможна хотя бы умеренная волатильность", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал"."На валютном рынке, несмотря на рост волатильности, пока рано говорить о сваливании рубля. Юань на Мосбирже сегодня двигался над 11,2 рубля, доллар продолжил ходить между 80 и 81. Фактор налогового периода не придал рублю сил для укрепления, а лишь удерживал нацвалюту от спада, то есть высока вероятность, что с завершением фискальных платежей рубль начнет нести потери", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".К тому же усиливаются ожидания снижения ключевой ставки до 16% в сентябре, а данные по платежному балансу отражают тающий профицит торговых операций, добавил он.Прогнозы"Налоговый период закончился, а со стороны геополитического фона новых деталей не появилось, поэтому рублю в моменте не на что опереться. Теперь банки и крупные инвесторы будут анализировать состояние платежного баланса и "ловить" инфоповоды аспекта геополитики", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."Реальные ставки в экономике еще высоки, цены на нефть стабильны, а восстановление импорта неравномерно. Поэтому резких курсовых движений не ждем. Прогноз на завтра по курсу рубля к доллару – 80-82, к юаню – 11,1-11,3 рубля", - рассказал Шепелев.

https://1prime.ru/20250828/dollar-861396264.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия