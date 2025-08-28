Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией

https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861404615.html
МЕХИКО, 28 авг - ПРАЙМ. Мексика не рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Бразилией, заявил министр экономики страны Марсело Эбрард. "Это не является нашей целью. У нас есть так называемые соглашения о взаимодополняемости. Мы постараемся их обновить, поскольку они были подписаны более 20 лет назад, но о договоре о свободной торговле речь сейчас не идет", - сказал министр на совместной пресс-конференции с президентом Клаудией Шейнбаум. По словам Эбрарда, на встрече с бразильской делегацией, которая состоялась накануне, стороны договорились сосредоточиться на обновлении норм, ограничивающих экспорт, в частности, в автомобильном секторе, а также на санитарных и регуляторных процедурах, которые осложняли поставки медицинской продукции во время пандемии COVID-19. Отдельным направлением сотрудничества названы этанол и биотопливо, а также проекты по освоению глубоководных месторождений.
