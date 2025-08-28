Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией - 28.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861404615.html
Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией
Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией - 28.08.2025, ПРАЙМ
Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией
Мексика не рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Бразилией, заявил министр экономики страны Марсело Эбрард. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T19:17+0300
2025-08-28T19:17+0300
мировая экономика
мексика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861404447_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_143ca3ffd654a66887d51913d1e48f9f.jpg
МЕХИКО, 28 авг - ПРАЙМ. Мексика не рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Бразилией, заявил министр экономики страны Марсело Эбрард. "Это не является нашей целью. У нас есть так называемые соглашения о взаимодополняемости. Мы постараемся их обновить, поскольку они были подписаны более 20 лет назад, но о договоре о свободной торговле речь сейчас не идет", - сказал министр на совместной пресс-конференции с президентом Клаудией Шейнбаум. По словам Эбрарда, на встрече с бразильской делегацией, которая состоялась накануне, стороны договорились сосредоточиться на обновлении норм, ограничивающих экспорт, в частности, в автомобильном секторе, а также на санитарных и регуляторных процедурах, которые осложняли поставки медицинской продукции во время пандемии COVID-19. Отдельным направлением сотрудничества названы этанол и биотопливо, а также проекты по освоению глубоководных месторождений.
https://1prime.ru/20250827/otnosheniya-861335618.html
мексика
бразилия
мировая экономика, мексика, бразилия
Мировая экономика, МЕКСИКА, БРАЗИЛИЯ
19:17 28.08.2025
 
Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией

Министр Эбрард: Мексика не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Бразилией

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 28 авг - ПРАЙМ. Мексика не рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Бразилией, заявил министр экономики страны Марсело Эбрард.
"Это не является нашей целью. У нас есть так называемые соглашения о взаимодополняемости. Мы постараемся их обновить, поскольку они были подписаны более 20 лет назад, но о договоре о свободной торговле речь сейчас не идет", - сказал министр на совместной пресс-конференции с президентом Клаудией Шейнбаум.
По словам Эбрарда, на встрече с бразильской делегацией, которая состоялась накануне, стороны договорились сосредоточиться на обновлении норм, ограничивающих экспорт, в частности, в автомобильном секторе, а также на санитарных и регуляторных процедурах, которые осложняли поставки медицинской продукции во время пандемии COVID-19. Отдельным направлением сотрудничества названы этанол и биотопливо, а также проекты по освоению глубоководных месторождений.
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе
Вчера, 15:30
 
Мировая экономикаМЕКСИКАБРАЗИЛИЯ
 
 
