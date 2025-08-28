https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861404993.html

Эксперты оценили включение МФО в ФинЦЕРТ

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Включение Банком России микрофинансовых организаций (МФО) в свою систему ФинЦЕРТ поможет существенно снизить объемы мошенничества с потребительскими займами, в том числе предотвратит новые выдачи по украденным паспортным данным, рассказали РИА Новости эксперты и участники микрофинансового рынка. Ранее Банк России опубликовал проект указания, согласно которому МФО должны подключиться к базе автоматизированной обработки инцидентов ФинЦЕРТ, в которой содержатся сведения о подозрительных операциях, а также направлять информацию о мошеннических операциях не позднее следующего рабочего дня после выявления инцидента. "Этот механизм может существенно снизить объемы мошенничества с потребительскими займами. Во-первых, обязательная передача данных в течение следующего рабочего дня создаст оперативную систему предупреждения мошеннических схем. Во-вторых, МФО будут стимулированы усилить внутренние процедуры проверки клиентов и подтверждения их согласия, чтобы избежать административных санкций", - отметил директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса "Сравни" Магомед Гамзаев. В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР" отметили, что положительно оценивают данное нововведение, поскольку это является важным шагом для формирования единой базы мошенников, доступ и пользование которой на уровне всех кредиторов позволит снизить фрод. Там добавили, что включение МФО в систему ФинЦЕРТ не решит полностью проблему, но совершенно точно позволит снизить подобные мошенничества. "Нововведение правильное, поскольку расширяет потенциал поиска мошеннических действий в финансовом секторе. Теперь данные можно будет использовать более комплексно вместе с накопленной статистикой от банков и остальных участников системы, чтобы сделать противодействие мошенникам более эффективным. Таким образом, итоговое значение от включения МФО в перечень будет более весовым чем представляется на первый взгляд, если просто сравнивать объемы разных секторов финансового рынка", - прокомментировал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко сообщила, что для микрофинансовых организаций подключение к информационной базе Банка России принесет пользу, предотвратив новые выдачи по украденным паспортным данным в несвязанных между собой МФО. "Кроме того, игроки смогут защититься от мошенников, которые претерпели неудачную попытку оформления кредита в банке и обратились к МФО. Таким образом, злоумышленник, "учтенный" в системе, уже не сможет легко получить заем ни у одной компании, подключенной к "ФинЦЕРТ", - добавила она. "Мы ожидаем, что эта инициатива позволит эффективно "профилактировать" мошенничество на всем рынке, особенно сейчас, когда это является острой проблемой как для общества, так и для кредиторов. Подключение всех МФО к единой базе злоумышленников позволит защитить интересы граждан и самих финансовых компаний, отрезая мошенников от возможности получить деньги у какого бы то ни было кредитора", - отметил гендиректор микрофинансовой компании (МФК) "Займер" Роман Макаров. По его словам, над подключением "Займера" к базе ФинЦЕРТа работает штатная команда разработчиков. "Это обеспечит двусторонний обмен информацией в рамках общих работ над совершенствованием собственной технологической платформы", - уточнил он.

