Дефицит бюджета России составил 3,4 миллиона рублей

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, предварительно, составил 3,4 триллиона рублей, или 3,4% к объему ВВП за полугодие, промежуточная оценка исполнения бюджета к полугодовому ВВП является стандартной практикой, сообщает пресс-служба Минфина РФ.Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил ранее в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2025 года составил 3,4 трлн рублей, что соответствует 1,6% годовой оценки ВВП или 3,4% к объему ВВП за первое полугодие", - говорится в сообщении Минфина."Отмечаем, что промежуточная оценка исполнения федерального бюджета к полугодовому ВВП - стандартная практика. Исполнение бюджета за первое полугодие 2024 года также измеряли к объему полугодового ВВП", - сообщили в министерстве.Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Так, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
