"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 28.08.2025
2025-08-28T19:40+0300
2025-08-28T19:40+0300
2025-08-28T19:40+0300
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 млрд рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,14% годовых.
Компания в четверг собирала заявки на двухлетние биржевые облигации серии 001P-19R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем сделки 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 сентября.
