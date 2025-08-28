https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861405743.html

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 28.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,14% годовых. Компания в четверг собирала заявки на двухлетние биржевые облигации серии 001P-19R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем сделки 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 сентября.

