МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в первом полугодии выросла на 7,3% - до 616,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Показатель скорректированной OIBDA за этот период увеличился на 10,5% - до 178,8 миллиарда рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по данным на 30 июня составили 381,8 миллиарда рублей. Во втором квартале 2025 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 6,3% в годовом выражении - до 321,1 миллиарда рублей. Скорректированная OIBDA увеличилась на 3,2% - до 94,5 миллиарда рублей. Капитальные затраты группы за второй квартал 2025 года составили 40 миллиардов рублей. "Чистый убыток в доле "АФК Система" за второй квартал 2025 года составил 50,2 миллиарда рублей в связи с временным ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики", - сказано в отчете. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
19:58 28.08.2025
 
Консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 7,3 процента

Консолидированная выручка АФК "Система" в I полугодии выросла на 7,3%

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в первом полугодии выросла на 7,3% - до 616,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Показатель скорректированной OIBDA за этот период увеличился на 10,5% - до 178,8 миллиарда рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по данным на 30 июня составили 381,8 миллиарда рублей.
Во втором квартале 2025 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 6,3% в годовом выражении - до 321,1 миллиарда рублей. Скорректированная OIBDA увеличилась на 3,2% - до 94,5 миллиарда рублей. Капитальные затраты группы за второй квартал 2025 года составили 40 миллиардов рублей.
"Чистый убыток в доле "АФК Система" за второй квартал 2025 года составил 50,2 миллиарда рублей в связи с временным ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики", - сказано в отчете.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
