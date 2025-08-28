https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861406930.html

Консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 7,3 процента

Консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 7,3 процента - 28.08.2025, ПРАЙМ

Консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 7,3 процента

Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в первом полугодии выросла на 7,3% - до 616,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T19:58+0300

2025-08-28T19:58+0300

2025-08-28T19:58+0300

финансы

владимир евтушенков

афк "система"

https://cdnn.1prime.ru/img/82829/78/828297816_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b05a61479035931c2891a30221bb5add.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в первом полугодии выросла на 7,3% - до 616,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Показатель скорректированной OIBDA за этот период увеличился на 10,5% - до 178,8 миллиарда рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по данным на 30 июня составили 381,8 миллиарда рублей. Во втором квартале 2025 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 6,3% в годовом выражении - до 321,1 миллиарда рублей. Скорректированная OIBDA увеличилась на 3,2% - до 94,5 миллиарда рублей. Капитальные затраты группы за второй квартал 2025 года составили 40 миллиардов рублей. "Чистый убыток в доле "АФК Система" за второй квартал 2025 года составил 50,2 миллиарда рублей в связи с временным ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики", - сказано в отчете. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.

https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, владимир евтушенков, афк "система"