Биржи Европы закрылись разнонаправленно - 28.08.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись разнонаправленно
Биржи Европы закрылись разнонаправленно - 28.08.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики на фоне публикации финансовой отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж. | 28.08.2025, ПРАЙМ
20:03 28.08.2025
 
Биржи Европы закрылись разнонаправленно

Биржи Европы закрылись разнонаправленно на данных по финотчетности компаний

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики на фоне публикации финансовой отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% - до 9 216,82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,24% - до 7 762,6 пункта, немецкий DAX снизился на 0,03% - до 24 039,92 пункта.
Бумаги французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard выросли в цене на 1,4%. Чистая прибыль компании в 2024-2025 фингоду, который завершился 30 июня, выросла на 11% - до 1,674 миллиарда евро, выручка сократилась на 6% - до 10,959 миллиарда евро, органическое снижение составило 3%, как и ожидали рынки.
Акции немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero подешевели почти на 6%. Компания сообщила о падении чистого убытка в первом полугодии вдвое - до 356,3 миллиона евро, а выручка поднялась на 19,2% в годовом выражении - до 6,88 миллиарда евро.
Трейдеры продолжают оценивать политическую ситуацию во Франции. Накануне премьер-министр страны Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
Как отмечает аналитик Citigroup Inc. Беата Манти (Beata Manthey), потенциальные выборы могут привести к снижению французского индекса.
"В сочетании с тем фактом, что французские акции, как правило, более волатильны, чем аналогичные акции, период выборов может быть основанием для ожидания дополнительных колебаний", - цитирует Манти агентство Блумберг.
