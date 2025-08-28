https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861407104.html

Биржи Европы закрылись разнонаправленно

Биржи Европы закрылись разнонаправленно - 28.08.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики на фоне публикации финансовой отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T20:03+0300

2025-08-28T20:03+0300

2025-08-28T20:03+0300

рынок

индексы

торги

европа

франция

франсуа байру

dax

pernod ricard

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики на фоне публикации финансовой отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% - до 9 216,82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,24% - до 7 762,6 пункта, немецкий DAX снизился на 0,03% - до 24 039,92 пункта. Бумаги французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard выросли в цене на 1,4%. Чистая прибыль компании в 2024-2025 фингоду, который завершился 30 июня, выросла на 11% - до 1,674 миллиарда евро, выручка сократилась на 6% - до 10,959 миллиарда евро, органическое снижение составило 3%, как и ожидали рынки. Акции немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero подешевели почти на 6%. Компания сообщила о падении чистого убытка в первом полугодии вдвое - до 356,3 миллиона евро, а выручка поднялась на 19,2% в годовом выражении - до 6,88 миллиарда евро. Трейдеры продолжают оценивать политическую ситуацию во Франции. Накануне премьер-министр страны Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. Как отмечает аналитик Citigroup Inc. Беата Манти (Beata Manthey), потенциальные выборы могут привести к снижению французского индекса. "В сочетании с тем фактом, что французские акции, как правило, более волатильны, чем аналогичные акции, период выборов может быть основанием для ожидания дополнительных колебаний", - цитирует Манти агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250828/rubl-861376582.html

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа, франция, франсуа байру, dax, pernod ricard, мировая экономика