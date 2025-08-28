Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861409718.html
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T21:39+0300
2025-08-28T21:39+0300
газ
центральный федеральный округ
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила компания в своем Telegram-канале. Ранее рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа. Затем, 26 августа, "Газпром" обновил достигнутый накануне рекорд, поставив 717,8 миллиона кубометров газа. "Третий день подряд "Газпром" обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
https://1prime.ru/20250828/neft-861408802.html
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_8fd51a0caef2e85af08b06fdef4ae89c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, центральный федеральный округ, газпром
Газ, Центральный федеральный округ, Газпром
21:39 28.08.2025
 
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа

"Газпром" в среду поставил 719,1 миллиона кубометров газа российским потребителям

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Ранее рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа. Затем, 26 августа, "Газпром" обновил достигнутый накануне рекорд, поставив 717,8 миллиона кубометров газа.
"Третий день подряд "Газпром" обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
ExxonMobil
ExxonMobil предупредила о дефиците газа в мире к 2030 году
21:00
 
ГазЦентральный федеральный округГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала