Завод Hyundai в Чехии сократил три рабочие смены
2025-08-28T21:45+0300
2025-08-28T21:45+0300
ПРАГА, 28 авг - ПРАЙМ. Падение спроса на новые автомобили вынудило руководство единственного в Европе завода компании Hyundai, расположенного в городе Ношовице на северо-востоке Чехии, сократить на следующей неделе три рабочие смены, сообщил журналистам пресс-секретарь предприятия Ян Родек. "Сотрудники завода не выйдут на работу на следующей неделе в дневную смену в среду, в утреннюю смену в четверг и в ночную смену в пятницу. В этом году на предприятии уже было четыре непроизводственных дня: две пятницы в январе и два понедельника в феврале", - сказал Родек. По словам пресс-секретаря, те работники, которые останутся в эти дни дома, получат 70% от своего среднего заработка в соответствии с коллективным договором между руководством завода и профсоюзным комитетом. Как сообщил Родек, в 2024 году завод в Ношовице произвел 330,8 тысячи автомобилей, что на 9,6 тысячи (на 2,8%) меньше, чем годом ранее. Производственный план на этот год составляет около 295 тысяч автомашин. Спрос падает в основном на электромобили, уточнил пресс-секретарь. На заводе работает около 3,1 тысячи сотрудников, еще 8,7 тысячи заняты на фирмах, поставляющих на предприятие отдельные компоненты.
21:45 28.08.2025
 
ПРАГА, 28 авг - ПРАЙМ. Падение спроса на новые автомобили вынудило руководство единственного в Европе завода компании Hyundai, расположенного в городе Ношовице на северо-востоке Чехии, сократить на следующей неделе три рабочие смены, сообщил журналистам пресс-секретарь предприятия Ян Родек.
"Сотрудники завода не выйдут на работу на следующей неделе в дневную смену в среду, в утреннюю смену в четверг и в ночную смену в пятницу. В этом году на предприятии уже было четыре непроизводственных дня: две пятницы в январе и два понедельника в феврале", - сказал Родек.
По словам пресс-секретаря, те работники, которые останутся в эти дни дома, получат 70% от своего среднего заработка в соответствии с коллективным договором между руководством завода и профсоюзным комитетом.
Как сообщил Родек, в 2024 году завод в Ношовице произвел 330,8 тысячи автомобилей, что на 9,6 тысячи (на 2,8%) меньше, чем годом ранее. Производственный план на этот год составляет около 295 тысяч автомашин. Спрос падает в основном на электромобили, уточнил пресс-секретарь.
На заводе работает около 3,1 тысячи сотрудников, еще 8,7 тысячи заняты на фирмах, поставляющих на предприятие отдельные компоненты.
Заголовок открываемого материала