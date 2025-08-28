https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861411907.html

СМИ: в Швейцарии 20 тысяч человек могут потерять работу из-за пошлин США

ЖЕНЕВА, 28 авг - ПРАЙМ. Работу в Швейцарии могут потерять 20 тысяч человек из-за ведения США торговых пошлин на швейцарские и европейские товары, следует из исследования экономистов банка UBS, которое цитирует издание Tribune de Geneve. "Торговые пошлины США повлияют на рынок труда в Швейцарии. До 20 тысяч рабочих мест находятся под угрозой. Во франкофонных регионах Швейцарии в первую очередь пострадают Невшатель, Юра и регион Шабле, в меньшей степени - кантоны Женева и Во, экспорт которых менее чувствителен к американскому рынку", - следует из отчета банка о конкурентоспособности кантонов в 2025 году. Как напоминают авторы, на сегодняшний день на бирже труда зарегистрировано порядка 130 тысяч безработных, так что "это может стать потенциальным шоком" для страны, считают экономисты. Отмечается, что особенно подвержены риску такие отрасли, как металлургия, химическая промышленность, производство медицинских инструментов и часов и в особенности фармацевтический сектор. "Швейцарская экономика сильно зависит от компаний-экспортеров… Рынок США играет ключевую роль для швейцарских фармацевтических компаний из-за очень высоких цен на лекарства. США обогнали Германию, став основным рынком сбыта, и в 2024 году на них будет приходиться 19% швейцарского экспорта", - отмечает UBS. Согласно опубликованному в четверг прогнозу министерства экономики, "экономический рост в 2026 году, вероятно, будет слабее, чем ожидалось (1,2% в 2025 году, 0,8% в 2026 году)". "Хотя на данном этапе нет оснований опасаться серьезной рецессии, экономические последствия для некоторых секторов и компаний тем не менее могут оказаться серьезными", - отметили в минэке. Ранее на этой неделе главная ассоциация швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности Swissmem сообщила, что в первом полугодии объем продаж сократился на 2,5% в годовом выражении, поступление заказов снизилось на 2,3%, а экспорт товаров уменьшился на 0,9%. Во втором квартале объем заказов сократился на 13,4% по сравнению с предыдущим кварталом. На фоне введения пошлин многие компании планируют прибегнуть к таким мерам, как увольнения (38%), перенос производства в ЕС (31%) или сокращение рабочего времени (28%), сообщила ассоциация. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин.

