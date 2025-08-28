https://1prime.ru/20250828/eks-sovetnik-861360539.html

Экс-советник Белого дома призвал Россию соблюдать ограничения СНВ-3

ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший советник Белого дома по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями Мэтт Банн. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. "Я считаю, что в национальных интересах как США, так и России взять на себя политическое обязательство соблюдать основные ограничения СНВ-3 после истечения срока его действия, по крайней мере, на определенный период времени, что позволит обсудить новые соглашения", - заявил Банн. Экс-советник Белого дома, сейчас служащий профессором Гарвардского университета, отметил, что для США и России было бы полезно сохранить и другие положения ДСНВ, такие как уведомления и обмен данными, запрет на вмешательство в работу национальных технических средств контроля и запрет на размещение стратегического ядерного оружия за пределами своей страны. Однако Банн отмечает, что поддержка сохранения центральных положений СНВ-3 - это мнение меньшинства в ядерном сообществе США, поскольку большинство считает, что Соединённым Штатам необходимо "добавить" больше боеголовок на существующие ракеты после истечения срока действия договора в качестве средства сдерживания России, Китая и КНДР. "Широко распространено мнение, что ядерные силы, запланированные в 2010 году, когда был подписан новый договор СНВ-3, недостаточны для мира с гораздо более многочисленными ядерными силами Китая, гораздо более интенсивной враждебностью между США и Китаем, а также между США и Россией и растущим ядерным потенциалом Северной Кореи", - сказал профессор. Банн считает маловероятным, что США и Россия достигнут соглашения по новому договору, который бы заменил СНВ-3, к февралю, особенно если конфликт на Украине не будет урегулирован до этого времени. Посольство США в Москве в ответ на вопрос РИА Новости о возможных переговорах между США и Россией по новому договору СНВ-3 отказалось от комментариев. Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

