Эксперт оценил вероятность перехода замедления темпов роста ВВП в рецессию

Эксперт оценил вероятность перехода замедления темпов роста ВВП в рецессию

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Замедление темпов роста ВВП России вряд ли перейдет в рецессию, хотя полностью исключать такие риски нельзя, среди факторов, которые вызывают тревогу - резко затормозившийся рост инвестиций, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. По оценке Минэкономразвития РФ, рост экономики в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев ВВП РФ вырос на 1,1%. "Рост ВВП в первом квартале составил 1,4%, во втором квартале — 1,1%. Мы наблюдаем замедление ВВП. Перейдет ли оно в рецессию? Вряд ли, однако полностью исключать подобные риски нельзя. Есть факторы, которые вызывают тревогу. Прежде всего, инвестиции", - сказал Абрамов РИА Новости. Он напомнил, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале на уровне 8,7% сменился ростом во втором квартале лишь на 1,5%. Если тренд на резкое замедление инвестиций сохранится, по итогам года возможно их снижение, говорит эксперт. "Ключевая ставка снижается, но ее темп отстает от потребностей бизнеса, а реальная процентная ставка остается высокой, так как снижение ставки сопровождается замедлением инфляции. Существует риск, что ставка будет снижаться умеренными темпами, что будет ограничивать спрос и при текущем уровне ставок приведет к уходу инвестиций в минус, а темпы экономического роста не ускорятся", - добавил он. Пр итогам года, по оценке Абрамова, с учетом снижения ключевой ставки и оживления кредитования бизнеса и отчасти населения, рост ВВП будет примерно около 2%. "Для ускорения экономического роста нужна умеренная ключевая ставка, но без замедления темпов снижения инфляции или ее нового роста. Для этого инвестиции должны расти, а производство — развиваться более равномерно по отраслям, включая обрабатывающие производства, не связанные с ВПК. Важно стимулировать инвестиции, и здесь остро стоит вопрос расширения их источников", - уверен эксперт. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложности, бюджет должен оставаться относительно сбалансированным и не провоцировать инфляцию. "Экономика стоит перед сложным выбором: как найти новую точку равновесия, обеспечив льготный доступ к кредитам для стимулирования инвестиций и роста, но не вызвать новый всплеск инфляции", - заключил Абрамов.

