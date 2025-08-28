https://1prime.ru/20250828/ekspert-861388138.html
Эксперт оценил вероятность перехода замедления темпов роста ВВП в рецессию
Эксперт оценил вероятность перехода замедления темпов роста ВВП в рецессию - 28.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность перехода замедления темпов роста ВВП в рецессию
Замедление темпов роста ВВП России вряд ли перейдет в рецессию, хотя полностью исключать такие риски нельзя, среди факторов, которые вызывают тревогу - резко... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:54+0300
2025-08-28T14:54+0300
2025-08-28T14:54+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Замедление темпов роста ВВП России вряд ли перейдет в рецессию, хотя полностью исключать такие риски нельзя, среди факторов, которые вызывают тревогу - резко затормозившийся рост инвестиций, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. По оценке Минэкономразвития РФ, рост экономики в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев ВВП РФ вырос на 1,1%. "Рост ВВП в первом квартале составил 1,4%, во втором квартале — 1,1%. Мы наблюдаем замедление ВВП. Перейдет ли оно в рецессию? Вряд ли, однако полностью исключать подобные риски нельзя. Есть факторы, которые вызывают тревогу. Прежде всего, инвестиции", - сказал Абрамов РИА Новости. Он напомнил, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале на уровне 8,7% сменился ростом во втором квартале лишь на 1,5%. Если тренд на резкое замедление инвестиций сохранится, по итогам года возможно их снижение, говорит эксперт. "Ключевая ставка снижается, но ее темп отстает от потребностей бизнеса, а реальная процентная ставка остается высокой, так как снижение ставки сопровождается замедлением инфляции. Существует риск, что ставка будет снижаться умеренными темпами, что будет ограничивать спрос и при текущем уровне ставок приведет к уходу инвестиций в минус, а темпы экономического роста не ускорятся", - добавил он. Пр итогам года, по оценке Абрамова, с учетом снижения ключевой ставки и оживления кредитования бизнеса и отчасти населения, рост ВВП будет примерно около 2%. "Для ускорения экономического роста нужна умеренная ключевая ставка, но без замедления темпов снижения инфляции или ее нового роста. Для этого инвестиции должны расти, а производство — развиваться более равномерно по отраслям, включая обрабатывающие производства, не связанные с ВПК. Важно стимулировать инвестиции, и здесь остро стоит вопрос расширения их источников", - уверен эксперт. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложности, бюджет должен оставаться относительно сбалансированным и не провоцировать инфляцию. "Экономика стоит перед сложным выбором: как найти новую точку равновесия, обеспечив льготный доступ к кредитам для стимулирования инвестиций и роста, но не вызвать новый всплеск инфляции", - заключил Абрамов.
https://1prime.ru/20250827/mer-861347662.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы
Эксперт оценил вероятность перехода замедления темпов роста ВВП в рецессию
Эксперт Абрамов: замедление темпов роста ВВП вряд ли перейдет в рецессию
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Замедление темпов роста ВВП России вряд ли перейдет в рецессию, хотя полностью исключать такие риски нельзя, среди факторов, которые вызывают тревогу - резко затормозившийся рост инвестиций, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
По оценке Минэкономразвития РФ, рост экономики в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев ВВП РФ вырос на 1,1%.
"Рост ВВП в первом квартале составил 1,4%, во втором квартале — 1,1%. Мы наблюдаем замедление ВВП. Перейдет ли оно в рецессию? Вряд ли, однако полностью исключать подобные риски нельзя. Есть факторы, которые вызывают тревогу. Прежде всего, инвестиции", - сказал Абрамов РИА Новости.
Он напомнил, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале на уровне 8,7% сменился ростом во втором квартале лишь на 1,5%. Если тренд на резкое замедление инвестиций сохранится, по итогам года возможно их снижение, говорит эксперт.
"Ключевая ставка снижается, но ее темп отстает от потребностей бизнеса, а реальная процентная ставка остается высокой, так как снижение ставки сопровождается замедлением инфляции. Существует риск, что ставка будет снижаться умеренными темпами, что будет ограничивать спрос и при текущем уровне ставок приведет к уходу инвестиций в минус, а темпы экономического роста не ускорятся", - добавил он.
Пр итогам года, по оценке Абрамова, с учетом снижения ключевой ставки и оживления кредитования бизнеса и отчасти населения, рост ВВП будет примерно около 2%.
"Для ускорения экономического роста нужна умеренная ключевая ставка, но без замедления темпов снижения инфляции или ее нового роста. Для этого инвестиции должны расти, а производство — развиваться более равномерно по отраслям, включая обрабатывающие производства, не связанные с ВПК. Важно стимулировать инвестиции, и здесь остро стоит вопрос расширения их источников", - уверен эксперт.
Он также подчеркнул, что, несмотря на сложности, бюджет должен оставаться относительно сбалансированным и не провоцировать инфляцию.
"Экономика стоит перед сложным выбором: как найти новую точку равновесия, обеспечив льготный доступ к кредитам для стимулирования инвестиций и роста, но не вызвать новый всплеск инфляции", - заключил Абрамов.
Рост ВВП России в июле составил 0,4 процента