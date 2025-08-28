Энергетики обследовали кабельные линии связи Владивостока и острова Русский

https://1prime.ru/20250828/energetiki-861359678.html
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – ПРАЙМ. Энергетики в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) обследовали кабельные линии связи питающих подстанций материковой части Владивостока и острова Русский, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока.
"Филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока завершил обследование кабельных участков магистральных энерготранзитов, проходящих по территории Владивостока. Особое внимание энергетики уделили линиям, которые обеспечивают энергетические связи питающих подстанций материковой части Владивостока и острова Русский, где в сентябре пройдут мероприятия Восточного экономического форума. В результате подтверждена надежность инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты проверили основную изоляцию и целостность наружной оболочки кабеля, защищающей его от проникновений воды и механических повреждений. Это важно для участков ЛЭП, проложенных под водой через пролив Босфор Восточный. От них зависит электроснабжение учебных корпусов и кампусов Дальневосточного федерального университета, где традиционно проходит ВЭФ.
Кроме того, были обследованы кабельные участки ЛЭП, задействованных в выдаче мощности Владивостокской ТЭЦ-2 и Артемовской ТЭЦ, питающих инфраструктуру международного аэропорта Владивосток, территории опережающего развития "Приморье", добавили в ПАО.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
