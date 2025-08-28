https://1prime.ru/20250828/erdogan-861391061.html
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией - 28.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией, выразив готовность сделать всё возможное для... | 28.08.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией, выразив готовность сделать всё возможное для реализации контактов на высоком уровне. "Президент Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война закончилась прочным миром, и что Турция будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины с установлением мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган в ходе разговора заявил о возможности найти "справедливое решение" конфликта на Украине и подчеркнул, что "переговоры между двумя сторонами должны быть укреплены и продолжены". "Президент Эрдоган также выразил готовность Турции сделать всё возможное для реализации контактов на высоком уровне, которые проложат путь к миру", - уточняется в сообщении. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с РФ по Украине
