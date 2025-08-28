Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией - 28.08.2025
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией
2025-08-28T15:31+0300
2025-08-28T15:31+0300
АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией, выразив готовность сделать всё возможное для реализации контактов на высоком уровне. "Президент Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война закончилась прочным миром, и что Турция будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины с установлением мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган в ходе разговора заявил о возможности найти "справедливое решение" конфликта на Украине и подчеркнул, что "переговоры между двумя сторонами должны быть укреплены и продолжены". "Президент Эрдоган также выразил готовность Турции сделать всё возможное для реализации контактов на высоком уровне, которые проложат путь к миру", - уточняется в сообщении. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
15:31 28.08.2025
 
Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией

Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с РФ по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией, выразив готовность сделать всё возможное для реализации контактов на высоком уровне.
"Президент Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война закончилась прочным миром, и что Турция будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины с установлением мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган в ходе разговора заявил о возможности найти "справедливое решение" конфликта на Украине и подчеркнул, что "переговоры между двумя сторонами должны быть укреплены и продолжены".
"Президент Эрдоган также выразил готовность Турции сделать всё возможное для реализации контактов на высоком уровне, которые проложат путь к миру", - уточняется в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Заголовок открываемого материала