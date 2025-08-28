https://1prime.ru/20250828/erz-861362865.html

Средняя высота новостроек в России выросла почти на четыре этажа

2025-08-28T08:03+0300

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Средняя высота новостроек в России за десять лет выросла почти на четыре этажа и теперь превосходит 19 этажей, свидетельствуют результаты исследований Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. По его информации, самыми "высокими" регионами России являются Москва, Свердловская область, Приморский край, Республика Башкортостан и Самарская область. В столице средняя высота новостроек превышает 31 этаж, в Свердловской области достигает 24 этажей. В свою очередь Республика Алтай, Республика Тыва, Магаданская область, Республика Калмыкия и Чукотский автономный округ входят в пятерку самых "низких" регионов страны. Так, в среднем многоквартирные дома на Чукотке не превышают пяти этажей, говорится в исследовании. При этом в топе регионов по падению этажности возводимых многоквартирных домов за десять лет оказались Санкт-Петербург, Ленинградская и Кировская области. Больше всего этажность выросла в Москве, Астраханской области, Республике Ингушетия, Республике Башкортостан и Нижегородской области. Согласно данным ЕРЗ, 28% российских новостроек - выше 25 этажей. С 2015-го по 2025 годы количество зданий повышенной этажности (19-24 этажа) увеличилось в стране на 2,6 процентных пункта. Гораздо больше стали строить в России зданий выше 25 этажей: рост их числа за десятилетие составил 15,5 процентных пунктов. В то же время сократилось количество возводимых многоэтажных (9-18 этажей) и малоэтажных (1-4 этажей) зданий на 12,9 и 5,5 процентных пунктов соответственно.

