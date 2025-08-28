https://1prime.ru/20250828/erz-861363234.html
Названы регионы с наибольшим ростом цен на жилье
Названы регионы с наибольшим ростом цен на жилье - 28.08.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с наибольшим ростом цен на жилье
Максимальный рост цен на жилье среди российских регионов с 2015 по 2025 годы зарегистрирован в Республике Алтай и Республике Дагестан, где новостройки... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28
2025-08-28T08:08+0300
2025-08-28T08:08+0300
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Максимальный рост цен на жилье среди российских регионов с 2015 по 2025 годы зарегистрирован в Республике Алтай и Республике Дагестан, где новостройки подорожали в семь раз, следует из результатов исследований Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость. Согласно их данным, за 10 лет наибольший рост продемонстрировали цены на жилье в Республике Алтай и Республике Дагестан, где стоимость квадратного метра подорожала в среднем в 7,1 и 7 раз соответственно. В 4,3 раза выросли цены на жилье в Крыму и почти в 4 раза в Севастополе, Амурской области, Краснодарском крае, Омской области, Адыгее и Бурятии. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик существенный рост цен на новостройки в Алтае, Дагестане и Крыму объяснил резко возросшим спросом на туристически привлекательные локации: большинство строящихся в этих регионах многоквартирных домов не ориентированы на местных жителей. В свою очередь, по данным ЕРЗ, медленнее всего в течение 10 лет цены на жилье росли в Новгородской и Архангельской областях, Республике Коми, Еврейской автономной области, Псковской области, Республике Ингушетии, а также в Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Белгородской области. Здесь цены на жилье изменились в среднем в два раза. "Причина низкого роста цен в Новгородской области заключается в низких потребительских качествах строящегося жилья. Местные застройщики пока не адаптировались к новым требованиям рынка, поэтому поднять цены не могут. Этого не скажешь об Архангельской области. Здесь причину низкого роста цен вижу в очень высокой конкуренции. Объемы строительства увеличились в три раза на фоне быстро уменьшающейся численности населения. В Коми причину скорее всего следует искать в снижении экономики на фоне потерь традиционных рынков сбыта крупнейшими местными лесоперерабатывающими предприятиями", - комментирует Холопик. В то же время самыми "дорогими" по стоимости жилья регионами России остаются Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют Республика Алтай, Республика Крым, Сахалинская область, Амурская область, Московская область, Республика Татарстан, Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в исследовании.
Названы регионы с наибольшим ростом цен на жилье
ЕРЗ: Алтай и Дагестан лидируют в России по росту цен на новостройки за 10 лет
Средняя высота новостроек в России выросла почти на четыре этажа