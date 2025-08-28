https://1prime.ru/20250828/erz-861363407.html
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет - 28.08.2025, ПРАЙМ
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет
Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:09+0300
2025-08-28T08:09+0300
2025-08-28T08:09+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
ингушетия
тыва
чечня
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860422887_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_2fb564353195c67b860d21099cdd3114.jpg
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра, свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. При этом, по данным экспертов, самые просторные квартиры в России на первичном рынке жилья можно купить в Ингушетии (81,57 "квадрата"), Чечне (68,64 "квадрата") и в Луганской народной республике (62,98 "квадрата"). В свою очередь самые компактные новостройки продаются в Петербурге (40,48 квадратного метра), Ленинградской области (41,05 квадратного метра) и Тыве (44,63 квадратного метра). В ЕРЗ отметили, что больше всего за последние 10 лет в России уменьшились квартиры на Камчатке, в Крыму, в Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. За тот же период по динамике роста средней площади жилья в новостройках лидируют Калмыкия, Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Пензенская области. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в России в 2030 году планируется выйти на показатель обеспеченности населения жильем не менее чем в 33 квадратных метра на человека, а в 2036 году – не менее чем в 38 квадратных метров на человека.
https://1prime.ru/20250828/erz-861362865.html
ингушетия
тыва
чечня
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860422887_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_a2ce1bee1587116b79134b45b6246c0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, ингушетия, тыва, чечня
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Ингушетия, ТЫВА, ЧЕЧНЯ
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет
ЕРЗ: средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за 10 лет на 14%
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра, свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
При этом, по данным экспертов, самые просторные квартиры в России на первичном рынке жилья можно купить в Ингушетии (81,57 "квадрата"), Чечне (68,64 "квадрата") и в Луганской народной республике (62,98 "квадрата").
В свою очередь самые компактные новостройки продаются в Петербурге (40,48 квадратного метра), Ленинградской области (41,05 квадратного метра) и Тыве (44,63 квадратного метра).
В ЕРЗ отметили, что больше всего за последние 10 лет в России уменьшились квартиры на Камчатке, в Крыму, в Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. За тот же период по динамике роста средней площади жилья в новостройках лидируют Калмыкия, Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Пензенская области.
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в России в 2030 году планируется выйти на показатель обеспеченности населения жильем не менее чем в 33 квадратных метра на человека, а в 2036 году – не менее чем в 38 квадратных метров на человека.
Средняя высота новостроек в России выросла почти на четыре этажа