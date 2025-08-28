Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/erz-861363407.html
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет - 28.08.2025, ПРАЙМ
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет
Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:09+0300
2025-08-28T08:09+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
ингушетия
тыва
чечня
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860422887_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_2fb564353195c67b860d21099cdd3114.jpg
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра, свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. При этом, по данным экспертов, самые просторные квартиры в России на первичном рынке жилья можно купить в Ингушетии (81,57 "квадрата"), Чечне (68,64 "квадрата") и в Луганской народной республике (62,98 "квадрата"). В свою очередь самые компактные новостройки продаются в Петербурге (40,48 квадратного метра), Ленинградской области (41,05 квадратного метра) и Тыве (44,63 квадратного метра). В ЕРЗ отметили, что больше всего за последние 10 лет в России уменьшились квартиры на Камчатке, в Крыму, в Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. За тот же период по динамике роста средней площади жилья в новостройках лидируют Калмыкия, Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Пензенская области. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в России в 2030 году планируется выйти на показатель обеспеченности населения жильем не менее чем в 33 квадратных метра на человека, а в 2036 году – не менее чем в 38 квадратных метров на человека.
https://1prime.ru/20250828/erz-861362865.html
ингушетия
тыва
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860422887_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_a2ce1bee1587116b79134b45b6246c0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, ингушетия, тыва, чечня
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Ингушетия, ТЫВА, ЧЕЧНЯ
08:09 28.08.2025
 
Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет

ЕРЗ: средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за 10 лет на 14%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроительство новых жилых кварталов в Подмосковье
Строительство новых жилых кварталов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра, свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
При этом, по данным экспертов, самые просторные квартиры в России на первичном рынке жилья можно купить в Ингушетии (81,57 "квадрата"), Чечне (68,64 "квадрата") и в Луганской народной республике (62,98 "квадрата").
В свою очередь самые компактные новостройки продаются в Петербурге (40,48 квадратного метра), Ленинградской области (41,05 квадратного метра) и Тыве (44,63 квадратного метра).
В ЕРЗ отметили, что больше всего за последние 10 лет в России уменьшились квартиры на Камчатке, в Крыму, в Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. За тот же период по динамике роста средней площади жилья в новостройках лидируют Калмыкия, Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Пензенская области.
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в России в 2030 году планируется выйти на показатель обеспеченности населения жильем не менее чем в 33 квадратных метра на человека, а в 2036 году – не менее чем в 38 квадратных метров на человека.
Строительство нового жилья - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Средняя высота новостроек в России выросла почти на четыре этажа
08:03
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесРОССИЯИнгушетияТЫВАЧЕЧНЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала