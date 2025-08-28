https://1prime.ru/20250828/erz-861363407.html

Средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за десять лет

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась в 2025 году относительно 2025 года на 14% - с 56,6 квадратного метра до 48,8 квадратного метра, свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. При этом, по данным экспертов, самые просторные квартиры в России на первичном рынке жилья можно купить в Ингушетии (81,57 "квадрата"), Чечне (68,64 "квадрата") и в Луганской народной республике (62,98 "квадрата"). В свою очередь самые компактные новостройки продаются в Петербурге (40,48 квадратного метра), Ленинградской области (41,05 квадратного метра) и Тыве (44,63 квадратного метра). В ЕРЗ отметили, что больше всего за последние 10 лет в России уменьшились квартиры на Камчатке, в Крыму, в Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. За тот же период по динамике роста средней площади жилья в новостройках лидируют Калмыкия, Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Пензенская области. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в России в 2030 году планируется выйти на показатель обеспеченности населения жильем не менее чем в 33 квадратных метра на человека, а в 2036 году – не менее чем в 38 квадратных метров на человека.

