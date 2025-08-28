https://1prime.ru/20250828/erz-861363807.html

В ЕРЗ назвали регионы России, где не строится многоквартирное жилье

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Строительство многоквартирного жилья в 2025 году не ведется в двух регионах России – в Ненецком автономном округе и Запорожской области, свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. Десять лет назад, в 2015 году, по данным отчета, МКД не строили в трех регионах – в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Чечне. "В Запорожье просто пока не строят. Скоро начнут. В Ненецком АО всего один город с численность населения до 25 тысяч человек. На данном этапе нет потребности в многоквартирном строительстве", - объяснил руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик При этом больше всего многоквартирного жилья в первой половине 2025 года построили в Москве - 18,7 миллионов квадратных метров. Затем идут Московская область (8,5 миллионов квадратных метров), Краснодарский край (8,3 миллиона "квадратов"), Санкт-Петербург (6 миллионов квадратных метров) и Свердловская область (5,5 миллиона квадратных метров), добавляется в исследовании.

