Военные расходы Польши в 2026 году превысят 4,8 процента ВВП - 28.08.2025
Военные расходы Польши в 2026 году превысят 4,8 процента ВВП
2025-08-28T17:13+0300
2025-08-28T17:13+0300
мировая экономика
польша
нато
ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Военные расходы Польши в 2026 году превысят рекордные 4,8% ВВП, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка после заседания кабмина. "Это 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов), которые предусмотрены в бюджете министерства национальной обороны и Фонда поддержки Вооруженных сил. Это более 4,8% ВВП. Больше всех стран-членов НАТО", - рассказал Шлапка. В текущем году военные расходы Польши также запланированы на рекордном уровне и должны составить 4,7% ВВП.
польша
Новости
ru-RU
мировая экономика, польша, нато
Мировая экономика, ПОЛЬША, НАТО
17:13 28.08.2025
 
Военные расходы Польши в 2026 году превысят 4,8 процента ВВП

Военные расходы Польши в 2026 году превысят рекордные 4,8% ВВП

© flickr.com / 1GNC Münster Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Военные расходы Польши в 2026 году превысят рекордные 4,8% ВВП, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка после заседания кабмина.
"Это 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов), которые предусмотрены в бюджете министерства национальной обороны и Фонда поддержки Вооруженных сил. Это более 4,8% ВВП. Больше всех стран-членов НАТО", - рассказал Шлапка.
В текущем году военные расходы Польши также запланированы на рекордном уровне и должны составить 4,7% ВВП.
Мировая экономикаПОЛЬШАНАТО
 
 
