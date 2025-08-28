https://1prime.ru/20250828/es-861396789.html

Военные расходы Польши в 2026 году превысят 4,8 процента ВВП

2025-08-28T17:13+0300

мировая экономика

польша

нато

ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Военные расходы Польши в 2026 году превысят рекордные 4,8% ВВП, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка после заседания кабмина. "Это 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов), которые предусмотрены в бюджете министерства национальной обороны и Фонда поддержки Вооруженных сил. Это более 4,8% ВВП. Больше всех стран-членов НАТО", - рассказал Шлапка. В текущем году военные расходы Польши также запланированы на рекордном уровне и должны составить 4,7% ВВП.

польша

