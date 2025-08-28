https://1prime.ru/20250828/es-861397124.html
Румынская ж/д компания отменила 30 рейсовых маршрутов из-за долгов
Румынская ж/д компания отменила 30 рейсовых маршрутов из-за долгов - 28.08.2025, ПРАЙМ
Румынская ж/д компания отменила 30 рейсовых маршрутов из-за долгов
Румынская компания CFR Calatori вынуждена отменить 30 рейсовых маршрутов для пассажирских поездов в период с 1 сентября по 1 октября из-за долгов, говорится в... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:16+0300
2025-08-28T17:16+0300
2025-08-28T17:16+0300
бизнес
в мире
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Румынская компания CFR Calatori вынуждена отменить 30 рейсовых маршрутов для пассажирских поездов в период с 1 сентября по 1 октября из-за долгов, говорится в пресс-релизе компании. "CFR Calatori приносит извинения пассажирам за возможные неудобства и делает все возможное, чтобы ограничить их воздействие. Отмена рейсов вступит в силу с 1 сентября 2025 года по 1 октября 2025 года и затронет как региональные маршруты, так и основные связи между крупными городами. Список отмененных поездов предусматривает приостановку более 30 маршрутов с возможностью продления этой меры до дальнейшего уведомления", - сообщает компания. В CFR Calatori объяснили, что не могут заплатить в установленный срок 9,5 миллиона долларов за пользование инфраструктурой. Компания должна была получить от управления реформой железных дорог более 32 миллионов долларов, но на счета поступило лишь 1,8 миллиона. Также она отметила, что существуют задержки с выплатой льгот и компенсаций за проезд, которые должны быть выплачены из госбюджета. Компания заявила, что ведёт переговоры с управлением железных дорог, а также с министерством транспорта, чтобы найти решение и возобновить движение поездов.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861000755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, в мире, мировая экономика
Бизнес, В мире, Мировая экономика
Румынская ж/д компания отменила 30 рейсовых маршрутов из-за долгов
Румынская компания CFR Calatori отменила 30 рейсовых маршрутов из-за долгов
КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Румынская компания CFR Calatori вынуждена отменить 30 рейсовых маршрутов для пассажирских поездов в период с 1 сентября по 1 октября из-за долгов, говорится в пресс-релизе компании.
"CFR Calatori приносит извинения пассажирам за возможные неудобства и делает все возможное, чтобы ограничить их воздействие. Отмена рейсов вступит в силу с 1 сентября 2025 года по 1 октября 2025 года и затронет как региональные маршруты, так и основные связи между крупными городами. Список отмененных поездов предусматривает приостановку более 30 маршрутов с возможностью продления этой меры до дальнейшего уведомления", - сообщает компания.
В CFR Calatori объяснили, что не могут заплатить в установленный срок 9,5 миллиона долларов за пользование инфраструктурой. Компания должна была получить от управления реформой железных дорог более 32 миллионов долларов, но на счета поступило лишь 1,8 миллиона. Также она отметила, что существуют задержки с выплатой льгот и компенсаций за проезд, которые должны быть выплачены из госбюджета.
Компания заявила, что ведёт переговоры с управлением железных дорог, а также с министерством транспорта, чтобы найти решение и возобновить движение поездов.
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета