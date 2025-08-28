https://1prime.ru/20250828/es-861401516.html
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента - 28.08.2025, ПРАЙМ
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента
Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после... | 28.08.2025, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после заседания правительства. "Прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2026 год составляют 647 миллиардов злотых (около 176 миллиардов долларов - ред.), что примерно на 55 миллиардов (около 15 миллиардов долларов - ред.) больше, чем в прогнозе исполнения бюджета на 2025 год. Дефицит государственного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 6,5% ВВП", - рассказал Шлапка. Он также сообщил, что в принятом законопроекте предусматривается рост ВВП Польши на 3,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,4% по итогам текущего года. Кроме того, в бюджете предусматривается, что среднегодовая инфляция в будущем году составит 3%, а рост заработных плат - 6,4%.
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента
Правительство Польши приняло проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 6,5% ВВП
ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после заседания правительства.
"Прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2026 год составляют 647 миллиардов злотых (около 176 миллиардов долларов - ред.), что примерно на 55 миллиардов (около 15 миллиардов долларов - ред.) больше, чем в прогнозе исполнения бюджета на 2025 год. Дефицит государственного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 6,5% ВВП", - рассказал Шлапка.
Он также сообщил, что в принятом законопроекте предусматривается рост ВВП Польши
на 3,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,4% по итогам текущего года.
Кроме того, в бюджете предусматривается, что среднегодовая инфляция в будущем году составит 3%, а рост заработных плат - 6,4%.
