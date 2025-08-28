https://1prime.ru/20250828/es-861401516.html

Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента

Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента - 28.08.2025, ПРАЙМ

Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента

Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T18:36+0300

2025-08-28T18:36+0300

2025-08-28T18:36+0300

мировая экономика

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после заседания правительства. "Прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2026 год составляют 647 миллиардов злотых (около 176 миллиардов долларов - ред.), что примерно на 55 миллиардов (около 15 миллиардов долларов - ред.) больше, чем в прогнозе исполнения бюджета на 2025 год. Дефицит государственного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 6,5% ВВП", - рассказал Шлапка. Он также сообщил, что в принятом законопроекте предусматривается рост ВВП Польши на 3,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,4% по итогам текущего года. Кроме того, в бюджете предусматривается, что среднегодовая инфляция в будущем году составит 3%, а рост заработных плат - 6,4%.

https://1prime.ru/20250828/druzhba-861386404.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша