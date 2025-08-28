Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/es-861401516.html
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента - 28.08.2025, ПРАЙМ
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента
Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:36+0300
2025-08-28T18:36+0300
мировая экономика
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после заседания правительства. "Прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2026 год составляют 647 миллиардов злотых (около 176 миллиардов долларов - ред.), что примерно на 55 миллиардов (около 15 миллиардов долларов - ред.) больше, чем в прогнозе исполнения бюджета на 2025 год. Дефицит государственного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 6,5% ВВП", - рассказал Шлапка. Он также сообщил, что в принятом законопроекте предусматривается рост ВВП Польши на 3,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,4% по итогам текущего года. Кроме того, в бюджете предусматривается, что среднегодовая инфляция в будущем году составит 3%, а рост заработных плат - 6,4%.
https://1prime.ru/20250828/druzhba-861386404.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, польша
Мировая экономика, ПОЛЬША
18:36 28.08.2025
 
Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента

Правительство Польши приняло проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 6,5% ВВП

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 28 авг – ПРАЙМ. Кабмин Польши принял проект закона о государственном бюджете с дефицитом в 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после заседания правительства.
"Прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2026 год составляют 647 миллиардов злотых (около 176 миллиардов долларов - ред.), что примерно на 55 миллиардов (около 15 миллиардов долларов - ред.) больше, чем в прогнозе исполнения бюджета на 2025 год. Дефицит государственного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 6,5% ВВП", - рассказал Шлапка.
Он также сообщил, что в принятом законопроекте предусматривается рост ВВП Польши на 3,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,4% по итогам текущего года.
Кроме того, в бюджете предусматривается, что среднегодовая инфляция в будущем году составит 3%, а рост заработных плат - 6,4%.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК
14:26
 
Мировая экономикаПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала