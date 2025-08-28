https://1prime.ru/20250828/evrokomissiya-861387360.html

ЕС направил Киеву девять миллиардов евро с доходов от активов России

ЕС направил Киеву девять миллиардов евро с доходов от активов России - 28.08.2025, ПРАЙМ

ЕС направил Киеву девять миллиардов евро с доходов от активов России

Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством, уже отправлены Киеву... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T14:40+0300

2025-08-28T14:40+0300

2025-08-28T14:40+0300

экономика

финансы

россия

украина

запад

ес

мид

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610809_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3869cbd4b92033365824da0f27db2dc9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством, уже отправлены Киеву девять миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель организации Маркус Ламмерт. Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа. "Российские активы на сумму 210 миллиардов евро заморожены на территории Европы. Мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины. Три миллиарда евро (доходов от замороженных российских активов - ред.) были отправлены на Украину в январе, один миллиард в марте, один миллиард в апреле, в мае, июне, июле и августе. Выплаты будут продолжены в течение года", - сказал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20250823/evro-861151281.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, запад, ес, мид, euroclear