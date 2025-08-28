https://1prime.ru/20250828/evrokomissiya-861387360.html
ЕС направил Киеву девять миллиардов евро с доходов от активов России
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством, уже отправлены Киеву девять миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель организации Маркус Ламмерт. Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа. "Российские активы на сумму 210 миллиардов евро заморожены на территории Европы. Мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины. Три миллиарда евро (доходов от замороженных российских активов - ред.) были отправлены на Украину в январе, один миллиард в марте, один миллиард в апреле, в мае, июне, июле и августе. Выплаты будут продолжены в течение года", - сказал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством, уже отправлены Киеву девять миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель организации Маркус Ламмерт.
Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа.
"Российские активы на сумму 210 миллиардов евро заморожены на территории Европы. Мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины. Три миллиарда евро (доходов от замороженных российских активов - ред.) были отправлены на Украину в январе, один миллиард в марте, один миллиард в апреле, в мае, июне, июле и августе. Выплаты будут продолжены в течение года", - сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
