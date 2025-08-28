https://1prime.ru/20250828/fas-861384007.html

ФАС в I полугодии возбудила 1 760 дел по рекламе

ФАС в I полугодии возбудила 1 760 дел по рекламе - 28.08.2025

ФАС в I полугодии возбудила 1 760 дел по рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в первом полугодии 2025 года возбудила 1 757 дел о признаках нарушений рекламного законодательства и вынесла 772 | 28.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в первом полугодии 2025 года возбудила 1 757 дел о признаках нарушений рекламного законодательства и вынесла 772 постановления о наложении штрафов на общую сумму 101,5 миллиона рублей, заявили в ведомстве. "Служба подвела итоги контрольно-надзорной деятельности в сфере рекламы за I полугодие 2025 года. В текущем году центральный аппарат и территориальные органы ФАС России рассмотрели 10615 заявлений о признаках нарушений рекламного законодательства. Ведомство возбудило 1757 дел и выдало 637 предписаний об устранении нарушений", - говорится в сообщении. "По итогам рассмотрения административных дел ФАС России вынесла 772 постановления о наложении штрафов в сфере рекламы на общую сумму 101 478 000 рублей, еще в 970 случаях служба выдала организациям предупреждения", - добавили в службе. Ведомство отмечает, что наибольшее количество нарушений по-прежнему связано с распространением рекламы по сетям электросвязи - почти 36% от всех выявленных нарушений. Сохраняется высоким и число нарушений при рекламе финансовых услуг - 15,11%. ФАС России добавила, что продолжит следить за соблюдением рекламодателями и рекламораспространителями законодательства, в том числе контролировать, чтобы потребители получали наиболее полную и достоверную информацию о рекламируемых услугах.

2025

