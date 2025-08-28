Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13:23 28.08.2025
 
В Финляндии продолжили снижаться доходы от туризма

Yle: в Финляндии в 2024 году снизились доходы от туризма из-за отсутствия россиян

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доходы от туризма в Финляндии продолжили снижаться в прошлом году, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на исследование компании Visitory.
Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
"Доходы от туризма в Финляндии в прошлом году снизились по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.
По данным Visitory, на которые ссылается Yle, прямые доходы от туризма в Финляндии в 2024 году составили порядка 5,8 миллиарда евро, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. Самые высокие доходы от туризма пришлись на столичный регион - 1,4 миллиарда евро, а наибольший рост доходов зафиксирован в Лапландии преимущественно за счет иностранных туристов.
Как сообщает Yle, отрасль нуждается в поддержке со стороны финских туристов, поскольку большая часть доходов приходится на внутренний туризм.
Финские СМИ сообщали в апреле 2024 года, что число туристов в Финляндии сократилось на 20% с 2019 года, большую часть из них ранее составляли россияне.
Граница между странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергала обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
