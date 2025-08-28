https://1prime.ru/20250828/forbes-861380524.html

Названы богатейшие женщины России

Названы богатейшие женщины России - 28.08.2025, ПРАЙМ

Названы богатейшие женщины России

Основательница Wildberries Татьяна Ким и президент девелоперской группы Inteco Management Елена Батурина в 2025 году в 11-й раз вошли в список богатейших женщин | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T12:35+0300

2025-08-28T12:35+0300

2025-08-28T12:35+0300

экономика

бизнес

wildberries

forbes

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856734906_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_18516901476f3250a238c17dc5d5fbc1.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким и президент девелоперской группы Inteco Management Елена Батурина в 2025 году в 11-й раз вошли в список богатейших женщин России, подсчитало РИА Новости на основе данных Forbes. Так, Елена Батурина с 2014 по 2020 год удерживала первое место рейтинга. В 2021 году она опустилась на вторую строчку, уступив Татьяне Ким, а в 2023 - на шестое место. В 2024 году президент Inteco Management поднялась на четвертое место. В нынешнем году Батурина заняла третью строчку рейтинга - ее состояние оценивается 1,3 миллиарда долларов (104,57 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ). Татьяна Ким занимала третье место в рейтинге в 2014 году, а в 2015 году опустилась на пятую строчку. В 2016 году она вновь вошла в тройку лидеров, а в 2017 году снова попала на пятое место. В 2018 и 2019 годах Ким занимала второе место, а в 2021 году возглавила рейтинг. В 2023, 2024 и 2025 годах основательница Wildberries сохранила позицию лидера рейтинга (в 2022 году рейтинг не публиковался). На текущий момент ее состояние оценивается в 7,1 миллиарда долларов (571,1 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ). На втором месте рейтинга Forbes в 2025 году - частный инвестор Татьяна Литвиненко, состояние которой оценивается в 3 миллиарда долларов. На четвертой строчке расположилась генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган с состоянием 1,2 миллиарда долларов, а на пятой - председатель стратегического совета "Лэтуаль" Татьяна Володина, чье состояние оценивается в 1,15 миллиарда долларов. Также в топ-10 рейтинга вошли частные инвесторы Наталья Луценко, Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева и Евгения Гурьева.

https://1prime.ru/20250520/kitay-857718206.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries, forbes