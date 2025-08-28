Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы богатейшие женщины России
Основательница Wildberries Татьяна Ким и президент девелоперской группы Inteco Management Елена Батурина в 2025 году в 11-й раз вошли в список богатейших женщин | 28.08.2025, ПРАЙМ
бизнес, wildberries, forbes
Экономика, Бизнес, Wildberries, Forbes
12:35 28.08.2025
 
Названы богатейшие женщины России

Forbes: Татьяна Ким и Елена Батурина попали в список богатейших женщин России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries Татьяна Ким
Основатель Wildberries Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким и президент девелоперской группы Inteco Management Елена Батурина в 2025 году в 11-й раз вошли в список богатейших женщин России, подсчитало РИА Новости на основе данных Forbes.
Так, Елена Батурина с 2014 по 2020 год удерживала первое место рейтинга. В 2021 году она опустилась на вторую строчку, уступив Татьяне Ким, а в 2023 - на шестое место. В 2024 году президент Inteco Management поднялась на четвертое место. В нынешнем году Батурина заняла третью строчку рейтинга - ее состояние оценивается 1,3 миллиарда долларов (104,57 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ).
Татьяна Ким занимала третье место в рейтинге в 2014 году, а в 2015 году опустилась на пятую строчку. В 2016 году она вновь вошла в тройку лидеров, а в 2017 году снова попала на пятое место. В 2018 и 2019 годах Ким занимала второе место, а в 2021 году возглавила рейтинг. В 2023, 2024 и 2025 годах основательница Wildberries сохранила позицию лидера рейтинга (в 2022 году рейтинг не публиковался). На текущий момент ее состояние оценивается в 7,1 миллиарда долларов (571,1 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ).
На втором месте рейтинга Forbes в 2025 году - частный инвестор Татьяна Литвиненко, состояние которой оценивается в 3 миллиарда долларов. На четвертой строчке расположилась генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган с состоянием 1,2 миллиарда долларов, а на пятой - председатель стратегического совета "Лэтуаль" Татьяна Володина, чье состояние оценивается в 1,15 миллиарда долларов.
Также в топ-10 рейтинга вошли частные инвесторы Наталья Луценко, Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева и Евгения Гурьева.
Китайские миллиардеры голосуют против доллара: куда уйдут их деньги
20 мая, 06:06
 
