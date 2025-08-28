Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа - 28.08.2025
https://1prime.ru/20250828/gaz-861386104.html
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа - 28.08.2025, ПРАЙМ
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа
Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:22+0300
2025-08-28T14:22+0300
энергетика
газ
нидерланды
германия
северное море
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 28 авг - ПРАЙМ. Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. "Нидерланды и Германия подписали сегодня двусторонний договор о совместной разработке трансграничных месторождений углеводородов в территориальных водах к северу от района Эмс-Долларт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в четверг. Согласно договору, обе страны договариваются о распределении объемов газа на германо-нидерландских газовых месторождениях, распределении затрат и доходов от добычи между держателями лицензий, а также доходов от продажи газа как для Нидерландов, так и для Германии. Как отмечается, добыча газа в этом районе не только укрепляет безопасность энергетических поставок для Нидерландов и соседних стран, но и способствует укреплению европейского газового рынка.
нидерланды
германия
северное море
газ, нидерланды, германия, северное море
Энергетика, Газ, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, Северное море
14:22 28.08.2025
 
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа

Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
ГААГА, 28 авг - ПРАЙМ. Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства.
"Нидерланды и Германия подписали сегодня двусторонний договор о совместной разработке трансграничных месторождений углеводородов в территориальных водах к северу от района Эмс-Долларт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в четверг.
Согласно договору, обе страны договариваются о распределении объемов газа на германо-нидерландских газовых месторождениях, распределении затрат и доходов от добычи между держателями лицензий, а также доходов от продажи газа как для Нидерландов, так и для Германии.
Как отмечается, добыча газа в этом районе не только укрепляет безопасность энергетических поставок для Нидерландов и соседних стран, но и способствует укреплению европейского газового рынка.
Энергетика Газ НИДЕРЛАНДЫ ГЕРМАНИЯ Северное море
 
 
