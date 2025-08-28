В ГД предложили освободить от НДФЛ родителей, вышедших из декрета

https://1prime.ru/20250828/gd-861358744.html

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) родителей, которые вышли из декрета до достижения ребенком возраста полутора лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В документах авторы напомнили, что с 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо выходит из декрета на работу ранее достижения ребенком возраста полутора лет. Ранее, по их словам, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохранялось только в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работало на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжало осуществлять уход за ребенком, и указанные изменения были введены с целью материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирования их к досрочному (до достижения ребенком возраста полутора лет) выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком. Однако, депутаты отметили, что в случае выхода на работу из декрета ранее достижения ребенком возраста полутора лет возникает обязанность уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и фактически складывается ситуация, при которой часть предоставленного пособия возвращается государству в виде НДФЛ, что снижает эффективность ранее предоставленной меры поддержки. "Законопроект направлен на устранение подобной ситуации и освобождение от НДФЛ доходов лиц, вышедших на работу (службу) из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов инициативы, введение подобной налоговой льготы позволит в полной мере воспользоваться ранее предоставленной мерой поддержки и снизить финансовую нагрузку на семьи, улучшить их материальное положение и сформировать долгосрочные стимулы для увеличения числа многодетных семей.

