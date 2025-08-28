Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/germaniya-861357564.html
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий - 28.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
Больше половины населения Германии считают, что Украине следует уступить часть своих территорий для достижения мирного соглашения, как сообщает Die Welt со... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T00:02+0300
2025-08-28T00:02+0300
германия
украина
европа
фридрих мерц
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Больше половины населения Германии считают, что Украине следует уступить часть своих территорий для достижения мирного соглашения, как сообщает Die Welt со ссылкой на данные опроса, проведенного институтом Forsa. "С данной точкой зрения согласны 52% респондентов. Среди тех, кто поддерживает оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), такое мнение разделяют 72% опрошенных", — говорится в статье. Кроме того, сообщается, что среди сторонников Христианско-демократического союза (ХДС) 43% выступают за отказ Украины от территорий, а среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) такого мнения придерживаются 48%. Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводилось исследование, посвященное мнению граждан о политике, проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Около 60% опрошенных не считают, что его действия приведут к восстановлению находящейся в кризисе экономики страны. На данный момент экономика Германии переживает спад, который вызван, в том числе, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В 2024 году ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 0,2%, что является вторым годом сокращения подряд, как показывают данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Такое продолжительное снижение отмечается впервые с 2002-2003 годов.
https://1prime.ru/20250827/merts-861303357.html
https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861257779.html
https://1prime.ru/20250825/germaniya-861189839.html
германия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, европа, фридрих мерц, die welt
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Die Welt
00:02 28.08.2025
 
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий

Die Welt: более половины немцев считают, что Киеву надо отказаться от территорий

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Больше половины населения Германии считают, что Украине следует уступить часть своих территорий для достижения мирного соглашения, как сообщает Die Welt со ссылкой на данные опроса, проведенного институтом Forsa.
"С данной точкой зрения согласны 52% респондентов. Среди тех, кто поддерживает оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), такое мнение разделяют 72% опрошенных", — говорится в статье.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В Госдуме призвали Мерца не пугать Россию ежовыми рукавицами
Вчера, 08:22
Кроме того, сообщается, что среди сторонников Христианско-демократического союза (ХДС) 43% выступают за отказ Украины от территорий, а среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) такого мнения придерживаются 48%.
Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводилось исследование, посвященное мнению граждан о политике, проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Около 60% опрошенных не считают, что его действия приведут к восстановлению находящейся в кризисе экономики страны.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России
26 августа, 12:04
На данный момент экономика Германии переживает спад, который вызван, в том числе, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В 2024 году ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 0,2%, что является вторым годом сокращения подряд, как показывают данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Такое продолжительное снижение отмечается впервые с 2002-2003 годов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Канцлер ФРГ выступил с печальным обращением о будущем страны
25 августа, 05:12
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАЕВРОПАФридрих МерцDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала