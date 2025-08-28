Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
Die Welt: более половины немцев считают, что Киеву надо отказаться от территорий
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Больше половины населения Германии считают, что Украине следует уступить часть своих территорий для достижения мирного соглашения, как сообщает Die Welt со ссылкой на данные опроса, проведенного институтом Forsa.
"С данной точкой зрения согласны 52% респондентов. Среди тех, кто поддерживает оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), такое мнение разделяют 72% опрошенных", — говорится в статье.
Кроме того, сообщается, что среди сторонников Христианско-демократического союза (ХДС) 43% выступают за отказ Украины от территорий, а среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) такого мнения придерживаются 48%.
Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводилось исследование, посвященное мнению граждан о политике, проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Около 60% опрошенных не считают, что его действия приведут к восстановлению находящейся в кризисе экономики страны.
На данный момент экономика Германии переживает спад, который вызван, в том числе, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В 2024 году ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 0,2%, что является вторым годом сокращения подряд, как показывают данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Такое продолжительное снижение отмечается впервые с 2002-2003 годов.