Главы МИД и МО стран ЕС обсудят поддержку Украины и российские активы
2025-08-28T00:28+0300
2025-08-28T00:28+0300
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа. "В рамках председательства Дании в ЕС Дания, совместно с Европейской службой внешних связей, организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны. Эти неформальные встречи проводятся раз в полгода", - сказано в документе. Уточняется, что встреча министров обороны стран ЕС запланирована на 28 и 29 августа, темы сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны, в частности, в отношении военной поддержки ЕС Украине и готовности к обороне будут обсуждаться. Встреча министров иностранных дел запланирована на 29 и 30 августа, будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с ролью и положением ЕС на мировой арене. В подробной программе указано, что министры обороны обсудят военную поддержку Украины 29 августа с 09.45 до 11.45 мск. Также уточняется, что министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос о российских активах 30 августа с 11.15 до 12.45 мск. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
00:28 28.08.2025
 
Главы МИД и МО стран ЕС обсудят поддержку Украины и российские активы

Неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по Украине пройдет 28-30 августа

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета.
В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа.
"В рамках председательства Дании в ЕС Дания, совместно с Европейской службой внешних связей, организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны. Эти неформальные встречи проводятся раз в полгода", - сказано в документе.
Уточняется, что встреча министров обороны стран ЕС запланирована на 28 и 29 августа, темы сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны, в частности, в отношении военной поддержки ЕС Украине и готовности к обороне будут обсуждаться. Встреча министров иностранных дел запланирована на 29 и 30 августа, будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с ролью и положением ЕС на мировой арене.
В подробной программе указано, что министры обороны обсудят военную поддержку Украины 29 августа с 09.45 до 11.45 мск. Также уточняется, что министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос о российских активах 30 августа с 11.15 до 12.45 мск.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
 
Заголовок открываемого материала