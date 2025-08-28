https://1prime.ru/20250828/glavy-861358156.html

Главы МИД и МО стран ЕС обсудят поддержку Украины и российские активы

Главы МИД и МО стран ЕС обсудят поддержку Украины и российские активы - 28.08.2025, ПРАЙМ

Главы МИД и МО стран ЕС обсудят поддержку Украины и российские активы

Неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T00:28+0300

2025-08-28T00:28+0300

2025-08-28T00:28+0300

мировая экономика

экономика

украина

рф

европа

сергей лавров

владимир зеленский

ес

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861358156.jpg?1756330136

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа. "В рамках председательства Дании в ЕС Дания, совместно с Европейской службой внешних связей, организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны. Эти неформальные встречи проводятся раз в полгода", - сказано в документе. Уточняется, что встреча министров обороны стран ЕС запланирована на 28 и 29 августа, темы сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны, в частности, в отношении военной поддержки ЕС Украине и готовности к обороне будут обсуждаться. Встреча министров иностранных дел запланирована на 29 и 30 августа, будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с ролью и положением ЕС на мировой арене. В подробной программе указано, что министры обороны обсудят военную поддержку Украины 29 августа с 09.45 до 11.45 мск. Также уточняется, что министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос о российских активах 30 августа с 11.15 до 12.45 мск. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

украина

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, европа, сергей лавров, владимир зеленский, ес, мид, мид рф