Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ, заявил Володин - 28.08.2025
Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ, заявил Володин
Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ, заявил Володин - 28.08.2025, ПРАЙМ
Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ, заявил Володин
Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T09:32+0300
2025-08-28T09:32+0300
технологии
сша
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861368422_0:64:2843:1663_1920x0_80_0_0_5c537702c92db39aabe4c2ca463bbdce.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "В ноябре планируем обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации. Отдельное внимание и контроль — безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что всё чаще из СМИ становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагает им решения совершенно иного плана. Это, по мнению председателя Госдумы, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям. "Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью. Теперь её разработчики, чтобы исправить ситуацию, планируют интегрировать в неё: функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, прямой вызов экстренных служб", - добавил Володин. Председатель Госдумы считает, что правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей. "Происшедшее показывает — излишняя цифровизация, отсутствие контроля могут нести опасность и вред. Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях", - подчеркнул он. Володин уточнил, что искусственный интеллект — это набор алгоритмов, инструментов и баз данных, и он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы. "Важно помнить об этом, пользуясь такими сервисами в жизни", - подытожил председатель ГД.
https://1prime.ru/20250827/dolya-861345245.html
сша
технологии, сша, вячеслав володин, госдума
Технологии, США, Вячеслав Володин, Госдума
09:32 28.08.2025
 
Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ, заявил Володин

Володин: Госдума в ноябре обсудит внедрение технологий ИИ и цифровизации

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"В ноябре планируем обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации. Отдельное внимание и контроль — безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - написал Володин в своем канале в Max.
Он отметил, что всё чаще из СМИ становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагает им решения совершенно иного плана. Это, по мнению председателя Госдумы, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям.
"Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью. Теперь её разработчики, чтобы исправить ситуацию, планируют интегрировать в неё: функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, прямой вызов экстренных служб", - добавил Володин.
Председатель Госдумы считает, что правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей.
"Происшедшее показывает — излишняя цифровизация, отсутствие контроля могут нести опасность и вред. Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях", - подчеркнул он.
Володин уточнил, что искусственный интеллект — это набор алгоритмов, инструментов и баз данных, и он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы. "Важно помнить об этом, пользуясь такими сервисами в жизни", - подытожил председатель ГД.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ
Вчера, 18:39
Вчера, 18:39
 
ТехнологииСШАВячеслав ВолодинГосдума
 
 
