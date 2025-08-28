https://1prime.ru/20250828/ice-861369764.html

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению - 28.08.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром уменьшаются на 1,2%, примерно до 386 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T09:36+0300

2025-08-28T09:36+0300

2025-08-28T09:36+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром уменьшаются на 1,2%, примерно до 386 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 388,7 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.18 мск их стоимость составляла 385,8 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250827/gaz-861351463.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice