Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/ii-861400979.html
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои - 28.08.2025, ПРАЙМ
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:21+0300
2025-08-28T18:21+0300
технологии
нидерланды
сша
канада
openai
downdetector
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_0:93:1921:1173_1920x0_80_0_0_51e697c2a04864378a44e46292365c25.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 16.37 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 700. Также о неполадках сообщают в Канаде, Нидерландах, Великобритании, Германии, Нидерландах и в ряде других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе мобильного приложения и сайта разработчика - компании OpenAI - и проблемы при входе в учетную запись. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20250822/sboy-861093860.html
нидерланды
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_116:0:1803:1265_1920x0_80_0_0_94d7745d3db76dbd737672ce604c07f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, нидерланды, сша, канада, openai, downdetector, в мире
Технологии, НИДЕРЛАНДЫ, США, КАНАДА, OpenAI, Downdetector, В мире
18:21 28.08.2025
 
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои

Пользователи чат-бота ChatGPT из разных стран сообщили о сбоях в работе сервиса

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
ChatGPT. Архивное фото
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 16.37 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 700. Также о неполадках сообщают в Канаде, Нидерландах, Великобритании, Германии, Нидерландах и в ряде других стран.
Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе мобильного приложения и сайта разработчика - компании OpenAI - и проблемы при входе в учетную запись.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В работе Google Meet произошел сбой
22 августа, 12:51
 
ТехнологииНИДЕРЛАНДЫСШАКАНАДАOpenAIDowndetectorВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала