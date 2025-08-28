https://1prime.ru/20250828/indeksy-861375889.html

Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей

Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,2%, до 9 237,2 пункта, французский CAC 40 - растёт на 0,97%, до 7 818,82 пункта, немецкий DAX - поднимается на 0,24%, до 24 110,88 пункта. Снижение в Британии и рост на других крупных фондовых площадках может объясняться вышедшей статистикой автомобильной отрасли. Так, производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 тысяч машин, сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В то же время по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июле выросли на 7,4% в годовом выражении, до 914 680. Акции Renault дорожают на 5%, Stellantis - на 3,7%, Mercedes Benz - на 1,9%, BMW - на 1,5%. Также акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard растут в цене на 7,5% - это самый сильный рост в индексе CAC 40. В частности, чистая прибыль компании в завершившемся 30 июня финансовом году выросла на 11%, до 1,674 миллиарда евро. При этом компания прогнозирует улучшение тренда продаж примерно через год.

