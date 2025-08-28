https://1prime.ru/20250828/indeksy-861375889.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей - 28.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей
Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:43+0300
2025-08-28T11:43+0300
2025-08-28T11:43+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
великобритания
dax
ес
renault
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,2%, до 9 237,2 пункта, французский CAC 40 - растёт на 0,97%, до 7 818,82 пункта, немецкий DAX - поднимается на 0,24%, до 24 110,88 пункта. Снижение в Британии и рост на других крупных фондовых площадках может объясняться вышедшей статистикой автомобильной отрасли. Так, производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 тысяч машин, сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В то же время по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июле выросли на 7,4% в годовом выражении, до 914 680. Акции Renault дорожают на 5%, Stellantis - на 3,7%, Mercedes Benz - на 1,9%, BMW - на 1,5%. Также акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard растут в цене на 7,5% - это самый сильный рост в индексе CAC 40. В частности, чистая прибыль компании в завершившемся 30 июня финансовом году выросла на 11%, до 1,674 миллиарда евро. При этом компания прогнозирует улучшение тренда продаж примерно через год.
https://1prime.ru/20250828/birzhi-861363070.html
европа
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, европа, великобритания, dax, ес, renault, renault duster, bmw x5
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, ЕС, Renault, Renault Duster, BMW X5
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей
Биржи Европы растут преимущественно на корпоративной отчетности и статистике
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,2%, до 9 237,2 пункта, французский CAC 40 - растёт на 0,97%, до 7 818,82 пункта, немецкий DAX - поднимается на 0,24%, до 24 110,88 пункта.
Снижение в Британии и рост на других крупных фондовых площадках может объясняться вышедшей статистикой автомобильной отрасли.
Так, производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 тысяч машин, сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
В то же время по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июле выросли на 7,4% в годовом выражении, до 914 680.
Акции Renault дорожают на 5%, Stellantis - на 3,7%, Mercedes Benz - на 1,9%, BMW - на 1,5%.
Также акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard растут в цене на 7,5% - это самый сильный рост в индексе CAC 40. В частности, чистая прибыль компании в завершившемся 30 июня финансовом году выросла на 11%, до 1,674 миллиарда евро. При этом компания прогнозирует улучшение тренда продаж примерно через год.
Фондовые индексы АТР в основном растут