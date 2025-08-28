Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/indeksy-861375889.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей - 28.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей
Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:43+0300
2025-08-28T11:43+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
великобритания
dax
ес
renault
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,2%, до 9 237,2 пункта, французский CAC 40 - растёт на 0,97%, до 7 818,82 пункта, немецкий DAX - поднимается на 0,24%, до 24 110,88 пункта. Снижение в Британии и рост на других крупных фондовых площадках может объясняться вышедшей статистикой автомобильной отрасли. Так, производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 тысяч машин, сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В то же время по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июле выросли на 7,4% в годовом выражении, до 914 680. Акции Renault дорожают на 5%, Stellantis - на 3,7%, Mercedes Benz - на 1,9%, BMW - на 1,5%. Также акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard растут в цене на 7,5% - это самый сильный рост в индексе CAC 40. В частности, чистая прибыль компании в завершившемся 30 июня финансовом году выросла на 11%, до 1,674 миллиарда евро. При этом компания прогнозирует улучшение тренда продаж примерно через год.
https://1prime.ru/20250828/birzhi-861363070.html
европа
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, великобритания, dax, ес, renault, renault duster, bmw x5
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, ЕС, Renault, Renault Duster, BMW X5
11:43 28.08.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода отраслевых новостей

Биржи Европы растут преимущественно на корпоративной отчетности и статистике

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг преимущественно увеличиваются с сезоном корпоративной отчетности и выхода статистики автомобильной отрасли, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,2%, до 9 237,2 пункта, французский CAC 40 - растёт на 0,97%, до 7 818,82 пункта, немецкий DAX - поднимается на 0,24%, до 24 110,88 пункта.
Снижение в Британии и рост на других крупных фондовых площадках может объясняться вышедшей статистикой автомобильной отрасли.
Так, производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 тысяч машин, сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
В то же время по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июле выросли на 7,4% в годовом выражении, до 914 680.
Акции Renault дорожают на 5%, Stellantis - на 3,7%, Mercedes Benz - на 1,9%, BMW - на 1,5%.
Также акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard растут в цене на 7,5% - это самый сильный рост в индексе CAC 40. В частности, чистая прибыль компании в завершившемся 30 июня финансовом году выросла на 11%, до 1,674 миллиарда евро. При этом компания прогнозирует улучшение тренда продаж примерно через год.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут
08:07
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯDAXЕСRenaultRenault DusterBMW X5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала