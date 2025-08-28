https://1prime.ru/20250828/indeksy-861378160.html

Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг главным образом продемонстрировали рост, а особенно отличились китайские площадки, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,14%, до 3 843,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,55%, до 2 431,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшился на 0,81%, до 24 998,82 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,29%, до 3 196,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,22%, до 8 980 пунктов, японский Nikkei 225 на 0,73%, до 42 828,79 пункта. Трейдеры в Азии оценивали решение южнокорейского центробанка, который ранее в четверг сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,5%, самом низком с августа 2022 года. Регулятор отметил, что инфляция остается стабильной, а экономический рост показал умеренное улучшение, главным образом за счет внутреннего спроса, несмотря на по-прежнему высокую степень неопределенности относительно макроэкономических ожиданий. При этом он повысил прогноз роста ВВП на текущий год до 0,9% с 0,8%, ожидавшихся в мае, но и увеличил ожидания инфляции - до 2% за год с прежних 1,9%. Помимо этого, японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава в последний момент отменил свой визит в США, сообщило агентство Рейтер. Ранее глава американского минторга Говард Латник заявлял, что США уже на текущей неделе объявят о новом торговом соглашении с Японией, который охватит объём торговли в 550 миллиардов долларов. Также накануне фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд в ходе торгов, что могло позитивно повлиять на торговлю в Азии.

