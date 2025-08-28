https://1prime.ru/20250828/indeksy-861396081.html
Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране
Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране - 28.08.2025, ПРАЙМ
Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране
Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют четкой динамики после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:56+0300
2025-08-28T16:56+0300
2025-08-28T16:56+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
nvidia
cnbc
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют четкой динамики после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,09% - до 45 525,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,15% - до 21 623,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 6 482 пунктов. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч. Трейдеры также оценивают финансовую отчетность Nvidia. Показатели выручки и скорректированной разводненной прибыли на акцию компании во втором квартале 2025-2026 фингода оказались лучше ожиданий. В то же время выручка подразделения дата-центров Nivida, на которую приходится 88% выручки, оказалась ниже прогноза. Акции компании дешевеют на 0,3%. "Негативная реакция рынка выглядит неправильной и спонтанной. Темпы роста выручки компании по-прежнему превышают прогнозируемые ею 50%, ... это замечательно", - цитирует канал CNBC главу отдела акций Aptus Capital Advisors Дэвида Вагнера (David Wagner).
https://1prime.ru/20250828/mosbirzha-861373656.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nvidia, cnbc, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nvidia, CNBC, Nasdaq Composite
Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране
Биржи США закрылись разнонаправленно на данных по ВВП страны
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют четкой динамики после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,09% - до 45 525,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,15% - до 21 623,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 6 482 пунктов.
ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики на 3%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч.
Трейдеры также оценивают финансовую отчетность Nvidia. Показатели выручки и скорректированной разводненной прибыли на акцию компании во втором квартале 2025-2026 фингода оказались лучше ожиданий. В то же время выручка подразделения дата-центров Nivida, на которую приходится 88% выручки, оказалась ниже прогноза. Акции компании дешевеют на 0,3%.
"Негативная реакция рынка выглядит неправильной и спонтанной. Темпы роста выручки компании по-прежнему превышают прогнозируемые ею 50%, ... это замечательно", - цитирует канал CNBC главу отдела акций Aptus Capital Advisors Дэвида Вагнера (David Wagner).
Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта