Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране

Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране

2025-08-28T16:56+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

dow jones

nvidia

cnbc

nasdaq composite

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют четкой динамики после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,09% - до 45 525,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,15% - до 21 623,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 6 482 пунктов. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч. Трейдеры также оценивают финансовую отчетность Nvidia. Показатели выручки и скорректированной разводненной прибыли на акцию компании во втором квартале 2025-2026 фингода оказались лучше ожиданий. В то же время выручка подразделения дата-центров Nivida, на которую приходится 88% выручки, оказалась ниже прогноза. Акции компании дешевеют на 0,3%. "Негативная реакция рынка выглядит неправильной и спонтанной. Темпы роста выручки компании по-прежнему превышают прогнозируемые ею 50%, ... это замечательно", - цитирует канал CNBC главу отдела акций Aptus Capital Advisors Дэвида Вагнера (David Wagner).

