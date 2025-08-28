Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США остались поражены позицией Индии по российской нефти - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/indiya-861362235.html
США остались поражены позицией Индии по российской нефти
США остались поражены позицией Индии по российской нефти - 28.08.2025, ПРАЙМ
США остались поражены позицией Индии по российской нефти
Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил удивление тем, что Индия не прекращает импорт российской нефти. Об этом он заявил в эфире... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T07:51+0300
2025-08-28T07:51+0300
сша
индия
мировая экономика
китай
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854923813_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8eb14a58b947bcfb4a5a7f3c8c982b03.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил удивление тем, что Индия не прекращает импорт российской нефти. Об этом он заявил в эфире телеканала Bloomberg TV. "Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% (На пошлины. — Прим. Ред.), если прекратит покупать российскую нефть, &lt;…&gt; Но они (Индийцы. — Прим.ред.) не хотят этого. Они не сдаются. И вот в чем дело. Я в недоумении", — признался Наварро.Советник Дональда Трампа отметил, что задача США — остановить закупки российской нефти Индией и Китаем. В среду начала действовать дополнительная 25-процентная пошлина, введенная президентом США Дональдом Трампом на импорт из Индии, что увеличило общий тариф до 50 процентов — один из самых высоких, установленных Вашингтоном. Эти меры связаны с увеличением закупок Индией российской нефти и провалом торговых переговоров: пять раундов закончились без достижения соглашения, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины будут ограничены 15 процентами. В Индии считают меры США "необоснованными и несправедливыми", но выражают готовность обсуждать и искать компромисс. Министр торговли Пиюш Гоял ранее подчеркнул, что страна "настроена обсуждать" и надеется заключить соглашение с США. Индийские власти также отмечают, что США ведут избирательную политику, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. До введения новых тарифов индийские политики и дипломаты полагали, что Индия может урегулировать вопрос пошлин в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон уже провели несколько раундов переговоров о деталях будущего торгового соглашения. Основное препятствие, по данным СМИ, связано с требованием США открыть индийский сельскохозяйственный рынок для генетически модифицированных культур. Нью-Дели отвергает это предложение, подчеркивая, что такие культуры могут повредить фермерам и пищевой безопасности. Несмотря на усилия обеих сторон достичь согласия, это условие продолжает оставаться главным препятствием для заключения окончательного соглашения.
https://1prime.ru/20250827/peregovory-861337044.html
https://1prime.ru/20250827/gaz-861346251.html
сша
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854923813_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ec7118c5c5b486386386ed9c6f4220d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, индия, мировая экономика, китай, дональд трамп, ес
США, ИНДИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
07:51 28.08.2025
 
США остались поражены позицией Индии по российской нефти

Наварро: Индия поразила США отказом перестать закупать нефть у России

© Фото : Official White HouseВстреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© Фото : Official White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил удивление тем, что Индия не прекращает импорт российской нефти. Об этом он заявил в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% (На пошлины. — Прим. Ред.), если прекратит покупать российскую нефть, <…> Но они (Индийцы. — Прим.ред.) не хотят этого. Они не сдаются. И вот в чем дело. Я в недоумении", — признался Наварро.
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись
Вчера, 16:17
Советник Дональда Трампа отметил, что задача США — остановить закупки российской нефти Индией и Китаем.
В среду начала действовать дополнительная 25-процентная пошлина, введенная президентом США Дональдом Трампом на импорт из Индии, что увеличило общий тариф до 50 процентов — один из самых высоких, установленных Вашингтоном. Эти меры связаны с увеличением закупок Индией российской нефти и провалом торговых переговоров: пять раундов закончились без достижения соглашения, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины будут ограничены 15 процентами.
В Индии считают меры США "необоснованными и несправедливыми", но выражают готовность обсуждать и искать компромисс. Министр торговли Пиюш Гоял ранее подчеркнул, что страна "настроена обсуждать" и надеется заключить соглашение с США. Индийские власти также отмечают, что США ведут избирательную политику, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
До введения новых тарифов индийские политики и дипломаты полагали, что Индия может урегулировать вопрос пошлин в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон уже провели несколько раундов переговоров о деталях будущего торгового соглашения. Основное препятствие, по данным СМИ, связано с требованием США открыть индийский сельскохозяйственный рынок для генетически модифицированных культур. Нью-Дели отвергает это предложение, подчеркивая, что такие культуры могут повредить фермерам и пищевой безопасности. Несмотря на усилия обеих сторон достичь согласия, это условие продолжает оставаться главным препятствием для заключения окончательного соглашения.
Завод СПГ
ADNOC заключила соглашение о поставках СПГ в Индию
Вчера, 18:52
 
СШАИНДИЯМировая экономикаКИТАЙДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала