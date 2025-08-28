США остались поражены позицией Индии по российской нефти
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил удивление тем, что Индия не прекращает импорт российской нефти. Об этом он заявил в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% (На пошлины. — Прим. Ред.), если прекратит покупать российскую нефть, <…> Но они (Индийцы. — Прим.ред.) не хотят этого. Они не сдаются. И вот в чем дело. Я в недоумении", — признался Наварро.
Советник Дональда Трампа отметил, что задача США — остановить закупки российской нефти Индией и Китаем.
В среду начала действовать дополнительная 25-процентная пошлина, введенная президентом США Дональдом Трампом на импорт из Индии, что увеличило общий тариф до 50 процентов — один из самых высоких, установленных Вашингтоном. Эти меры связаны с увеличением закупок Индией российской нефти и провалом торговых переговоров: пять раундов закончились без достижения соглашения, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины будут ограничены 15 процентами.
В Индии считают меры США "необоснованными и несправедливыми", но выражают готовность обсуждать и искать компромисс. Министр торговли Пиюш Гоял ранее подчеркнул, что страна "настроена обсуждать" и надеется заключить соглашение с США. Индийские власти также отмечают, что США ведут избирательную политику, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
До введения новых тарифов индийские политики и дипломаты полагали, что Индия может урегулировать вопрос пошлин в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон уже провели несколько раундов переговоров о деталях будущего торгового соглашения. Основное препятствие, по данным СМИ, связано с требованием США открыть индийский сельскохозяйственный рынок для генетически модифицированных культур. Нью-Дели отвергает это предложение, подчеркивая, что такие культуры могут повредить фермерам и пищевой безопасности. Несмотря на усилия обеих сторон достичь согласия, это условие продолжает оставаться главным препятствием для заключения окончательного соглашения.