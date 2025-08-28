https://1prime.ru/20250828/iran-861398803.html
Иран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций
Иран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций
2025-08-28T17:44+0300
ТЕГЕРАН, 28 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран должным образом отреагирует на решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) о запуске механизма восстановления международных санкций против исламской республики. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. "Глава МИД нашей страны назвал действия "евротройки" относительно этого вопроса (запуска механизма восстановления санкций - ред.) необоснованнями, незаконными и лишенными какого-либо юридического основания. Напомнив об ответственном и добросовестном подходе Ирана к приверженности дипломатическому решению вопросов, касающихся ядерной проблемы, министр иностранных дел нашей страны пояснил, что Исламская Республика Иран надлежащим образом отреагирует на эти незаконные и необоснованные действия "евротройки" в целях защиты и обеспечения своих национальных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале иранского министра.
