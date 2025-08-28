Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций - 28.08.2025, ПРАЙМ
Иран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций
мировая экономика
иран
великобритания
германия
мид
оон
ТЕГЕРАН, 28 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран должным образом отреагирует на решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) о запуске механизма восстановления международных санкций против исламской республики. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. "Глава МИД нашей страны назвал действия "евротройки" относительно этого вопроса (запуска механизма восстановления санкций - ред.) необоснованнями, незаконными и лишенными какого-либо юридического основания. Напомнив об ответственном и добросовестном подходе Ирана к приверженности дипломатическому решению вопросов, касающихся ядерной проблемы, министр иностранных дел нашей страны пояснил, что Исламская Республика Иран надлежащим образом отреагирует на эти незаконные и необоснованные действия "евротройки" в целях защиты и обеспечения своих национальных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале иранского министра.
мировая экономика, иран, великобритания, германия, мид, оон
Мировая экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИД, ООН
17:44 28.08.2025
 
Иран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций

МИД Ирана: Тегеран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 28 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран должным образом отреагирует на решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) о запуске механизма восстановления международных санкций против исламской республики.
Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.
"Глава МИД нашей страны назвал действия "евротройки" относительно этого вопроса (запуска механизма восстановления санкций - ред.) необоснованнями, незаконными и лишенными какого-либо юридического основания. Напомнив об ответственном и добросовестном подходе Ирана к приверженности дипломатическому решению вопросов, касающихся ядерной проблемы, министр иностранных дел нашей страны пояснил, что Исламская Республика Иран надлежащим образом отреагирует на эти незаконные и необоснованные действия "евротройки" в целях защиты и обеспечения своих национальных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале иранского министра.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
20 августа, 20:57
 
Мировая экономикаИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯМИДООН
 
 
