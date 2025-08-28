Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евротройка" уведомила Аракчи о запуске механизма восстановления санкций - 28.08.2025
https://1prime.ru/20250828/iran-861398972.html
"Евротройка" уведомила Аракчи о запуске механизма восстановления санкций
2025-08-28T17:48+0300
2025-08-28T17:48+0300
17:48 28.08.2025
 
"Евротройка" уведомила Аракчи о запуске механизма восстановления санкций

Главы МИД евротройки уведомили Аракчи о запуске механизма восстановления санкций

ТЕГЕРАН, 28 авг - РИА Новости. Главы МИД "евротройки" провели с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики, сообщил иранский министр.
Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов ранее в четверг сообщал, что страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.
"Главы МИД трех европейских стран и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза час назад в телефонном разговоре сообщили министру иностранных дел нашей страны Аббасу Аракчи о намерении официально проинформировать Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Тегерана в рамках положений СВПД", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Ирана.
Отмечается, что страны "евротройки" подчеркнули готовность найти дипломатическое решение по иранской ядерной проблематике в течение следующих 30 дней, чтобы не допустить возобновления санкций против Тегерана со стороны СБ ООН.
Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Заголовок открываемого материала