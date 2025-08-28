Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян хотят монетизировать хобби - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/issledovanie-861361679.html
Исследование показало, сколько россиян хотят монетизировать хобби
Исследование показало, сколько россиян хотят монетизировать хобби - 28.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян хотят монетизировать хобби
Более 40% россиян хотят монетизировать свое хобби с помощью обучающих курсов, а блок из четырех-шести занятий в среднем оценивают в 3,8 тысячи рублей, говорится | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T07:30+0300
2025-08-28T07:30+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861361679.jpg?1756355455
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 40% россиян хотят монетизировать свое хобби с помощью обучающих курсов, а блок из четырех-шести занятий в среднем оценивают в 3,8 тысячи рублей, говорится в исследовании финансовой платформы "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно данным исследования, 43% россиян уверены, что могли бы монетизировать свои хобби с помощью обучающих курсов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 16 процентных пунктов, особенно заметно - среди женщин в возрасте от 35 до 50 лет", - сообщают аналитики, изучив данные опроса 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. При этом остальные 57% не планируют никак монетизировать увлечение. Отмечается, что наиболее популярные направления, в которых россияне готовы выступать в роли преподавателей, - это фермерство и садоводство (19%), кулинария (17%), рукоделие (14%), цветоводство и флористика (12%), а также изготовление домашней косметики (9%). При этом средняя стоимость курса, которую называли потенциальные преподаватели, составляет 3 800 рублей за блок из четырех–шести занятий. "Самые высокие цены россияне предлагали по направлениям "малый бизнес и самозанятость" (в среднем 6 200 рублей), а также рукоделие и декоративно-прикладное искусство (5 500 рублей)", - рассказывают исследователи. Они выяснили также, что наибольшую готовность обучать людей своим хобби проявляют россияне в возрасте от 30 до 44 лет (27%). "При этом респонденты в возрасте 18–25 лет демонстрируют наиболее низкую готовность обучать (11%), однако часто хотят обучаться чему-то сами (35% проходили хотя бы один курс за последний год)", - говорится в материале. Примечательно, что люди с высшим образованием считают себя способными обучать других людей и демонстрируют большой интерес к обучению – в этом году зона интересов представителей данной группы сместилась от IT в сторону прикладных специальностей, так более 40% анкетируемых, имеющих высшее образование, хотели бы освоить азы ремонта. "Эти навыки, по их мнению, позволят значительно экономить на ремонте собственного жилья", - заключили аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
07:30 28.08.2025
 
Исследование показало, сколько россиян хотят монетизировать хобби

"Выберу.ру": 43% россиян хотят монетизировать хобби с помощью обучающих курсов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 40% россиян хотят монетизировать свое хобби с помощью обучающих курсов, а блок из четырех-шести занятий в среднем оценивают в 3,8 тысячи рублей, говорится в исследовании финансовой платформы "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно данным исследования, 43% россиян уверены, что могли бы монетизировать свои хобби с помощью обучающих курсов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 16 процентных пунктов, особенно заметно - среди женщин в возрасте от 35 до 50 лет", - сообщают аналитики, изучив данные опроса 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. При этом остальные 57% не планируют никак монетизировать увлечение.
Отмечается, что наиболее популярные направления, в которых россияне готовы выступать в роли преподавателей, - это фермерство и садоводство (19%), кулинария (17%), рукоделие (14%), цветоводство и флористика (12%), а также изготовление домашней косметики (9%).
При этом средняя стоимость курса, которую называли потенциальные преподаватели, составляет 3 800 рублей за блок из четырех–шести занятий. "Самые высокие цены россияне предлагали по направлениям "малый бизнес и самозанятость" (в среднем 6 200 рублей), а также рукоделие и декоративно-прикладное искусство (5 500 рублей)", - рассказывают исследователи.
Они выяснили также, что наибольшую готовность обучать людей своим хобби проявляют россияне в возрасте от 30 до 44 лет (27%). "При этом респонденты в возрасте 18–25 лет демонстрируют наиболее низкую готовность обучать (11%), однако часто хотят обучаться чему-то сами (35% проходили хотя бы один курс за последний год)", - говорится в материале.
Примечательно, что люди с высшим образованием считают себя способными обучать других людей и демонстрируют большой интерес к обучению – в этом году зона интересов представителей данной группы сместилась от IT в сторону прикладных специальностей, так более 40% анкетируемых, имеющих высшее образование, хотели бы освоить азы ремонта.
"Эти навыки, по их мнению, позволят значительно экономить на ремонте собственного жилья", - заключили аналитики.
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала