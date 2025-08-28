https://1prime.ru/20250828/issledovanie-861361679.html

Исследование показало, сколько россиян хотят монетизировать хобби

экономика

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 40% россиян хотят монетизировать свое хобби с помощью обучающих курсов, а блок из четырех-шести занятий в среднем оценивают в 3,8 тысячи рублей, говорится в исследовании финансовой платформы "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно данным исследования, 43% россиян уверены, что могли бы монетизировать свои хобби с помощью обучающих курсов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 16 процентных пунктов, особенно заметно - среди женщин в возрасте от 35 до 50 лет", - сообщают аналитики, изучив данные опроса 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. При этом остальные 57% не планируют никак монетизировать увлечение. Отмечается, что наиболее популярные направления, в которых россияне готовы выступать в роли преподавателей, - это фермерство и садоводство (19%), кулинария (17%), рукоделие (14%), цветоводство и флористика (12%), а также изготовление домашней косметики (9%). При этом средняя стоимость курса, которую называли потенциальные преподаватели, составляет 3 800 рублей за блок из четырех–шести занятий. "Самые высокие цены россияне предлагали по направлениям "малый бизнес и самозанятость" (в среднем 6 200 рублей), а также рукоделие и декоративно-прикладное искусство (5 500 рублей)", - рассказывают исследователи. Они выяснили также, что наибольшую готовность обучать людей своим хобби проявляют россияне в возрасте от 30 до 44 лет (27%). "При этом респонденты в возрасте 18–25 лет демонстрируют наиболее низкую готовность обучать (11%), однако часто хотят обучаться чему-то сами (35% проходили хотя бы один курс за последний год)", - говорится в материале. Примечательно, что люди с высшим образованием считают себя способными обучать других людей и демонстрируют большой интерес к обучению – в этом году зона интересов представителей данной группы сместилась от IT в сторону прикладных специальностей, так более 40% анкетируемых, имеющих высшее образование, хотели бы освоить азы ремонта. "Эти навыки, по их мнению, позволят значительно экономить на ремонте собственного жилья", - заключили аналитики.

