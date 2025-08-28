https://1prime.ru/20250828/izrail-861361520.html
В пригороде сирийской столицы высадился израильский десант, пишут СМИ
2025-08-28T07:19+0300
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В районе аль-Кисва, находящемся на окраине Дамаска, произошла высадка израильских десантников, которые вступили в бой с сирийскими вооруженными силами. Об этом сообщает телеканал Sham TV на своей странице в Telegram. "Рейды израильской оккупационной армии по окраинам района аль-Кисва в пригороде Дамаска", — говорится в публикации. По информации из газеты Haaretz из Израиля, подразделения ЦАХАЛ проникли на военный объект, принадлежащий министерству обороны Сирии в аль-Кисве, где произвели уничтожение и захват части ресурсов. Согласно данным издания, в операции было задействовано несколько десятков солдат и она продолжалась более двух часов. Одновременно с этим, четыре вертолета из Израиля приземлились в другом сирийском городе — Сувейда. За день до этого сирийский телеканал Syria TV передал информацию о том, что израильские ВВС совершили авиаудары в районе аль-Кисва на окраине Дамаска. Уточняется, что, по данным Sham TV, в результате погибли не менее девяти сирийских военных, также есть раненые. Ранее, четвертого июля, телеканал Al Mayadeen сообщал о высадке Сил специальных операций Израиля с вертолетов в районе Яфур, который располагается в 10 километрах от Дамаска. Целью рейда была зачистка одного из объектов бывшей сирийской республиканской гвардии. Операция длилась около пяти часов, после чего израильские военные на вертолетах покинули указанную территорию.
