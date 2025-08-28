https://1prime.ru/20250828/jurist-861358849.html

Юрист рассказал, что грозит работникам, получающим зарплату в конвертах

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Работникам, получающим зарплату в конвертах, грозит взыскание недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), штраф в размере 40% от неуплаченной суммы и лишение ряда социальных льгот, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работники обязаны со своих доходов уплачивать НДФЛ, однако при получении зарплаты в конверте они скрывают свой доход полностью или в части. Если налоговой станет известно об этом, и она сможет доказать факт выплаты зарплаты в конверте, то с работника будет взыскана недоимка по НДФЛ, а также штраф в размере 40% от неуплаченной суммы", - рассказал Хаминский. По словам юриста, практика выплаты зарплат в конвертах, то есть без отчислений в Социальный фонд России (СФР) и уплаты налогов с заработной платы, незаконна и для работодателя, и работника. Он уточнил, что подобный механизм выгоден только для работодателя. Работник, в свою очередь, теряет гарантии социальной защиты, в том числе пенсионные накопления и право на пособие по безработице. "Помимо налоговых последствий работники должны понимать, что получая зарплату в конвертах, они в значительной мере лишаются и различных социальных льгот. Низкий размер официальной зарплаты сказывается на размере больничных во время затяжных заболеваний, размере пенсии в будущем и декретных выплат", - подчеркнул Хаминский. Юрист добавил, что зарплаты в конвертах ограничивают граждан и в доступе к банковским продуктам. "С такой зарплатой почти невозможно получить ипотеку, так как банк оценивает платежеспособность клиента по выплатам в СФР и налоговым декларациям, по объему трат и доходов, которые проходят по банковским картам. Основным препятствием для легализации доходов являются высокие ставки на взносы в Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Суммарно эти три выплаты составляют 30%", - отметил Хаминский. Крупные предприятия, имеющие в своем штате сотни и тысячи работников, не могут применят схемы для уклонения от выплат в СФР и НДФЛ из-за высокого риска наступления ответственности, обратил внимание юрист. В то же время малый бизнес и микропредприятия продолжают выплачивать зарплату в конвертах, заключил Хаминский.

